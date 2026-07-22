«Οι Έλληνες οδηγούν σε γκρεμισμένη γέφυρα»: Το φιάσκο του Παλαιόπυργου έφτασε μέχρι και σε gaming site

Σε περίπτωση που είχατε ξεχάσει ότι η ελληνική «κανονικότητα» μοιάζει στον μέσο παρατηρητή του προηγμένου κόσμου σαν πίνακας του Μαγκρίτ, να σας θυμίσουμε ότι εδώ και τρία χρόνια, οι κάτοικοι του Παλαιόπυργου οδηγούν πάνω σε μία γκρεμισμένη γέφυρα.

Τρία χρόνια μετά την επέλαση της κακοκαιρίας Daniel, η κομβική για τον πλησίον οικισμό γέφυρα της Λάρισας παραμένει κατεστραμμένη. Οι κάτοικοι ωστόσο τη διασχίζουν καθημερινά, καθώς η παράκαμψη από τον κεντρικό δρόμο προσθέτει περίπου 25 χιλιόμετρα στη διαδρομή, ενώ το έργο αποκατάστασης καθυστερεί.

Γέφυρα Παλαιόπυργου - Ως πού έφτασε η χάρη μας;

Η όλη ιστορία είναι τόσο κωμικοτραγική, ώστε έφτασε να γίνει θέμα μέχρι και σε ένα από τα μεγαλύτερα sites για gaming και ψυχαγωγία στο εξωτερικό.

Είναι συγκεκριμένα το site Dexerto, που βρήκε την είδηση που μοιάζει να έχει βγει από κάποια περιφέρεια της Ινδίας, από το ΣΚΑΙ, και τη σχολίασε στα socials:

«Οι Έλληνες οδηγοί περνούν από μία γκρεμισμένη γέφυρα, γιατί είναι γρηγορότερο από το να κάνουν τον κύκλο», γράφει στη λεζάντα.

Drivers in Greece have been driving over a collapsed bridge as it's quicker than going around it pic.twitter.com/90PSf81N1I — Dexerto (@Dexerto) July 22, 2026

Γέφυρα Παλαιόπυργου - «Παίζουμε με τον θάνατο κάθε μέρα»

«Τι να κάνουμε; Να κάνουμε όλο τον γύρο; Πού να πάμε; Δεν γίνεται τίποτα. Με τον θάνατο παίζουμε κάθε μέρα», δηλώνει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη όταν ανεβαίνει η στάθμη του Πηνειού και τα νερά περνούν πάνω από τη γέφυρα. Τότε, όσοι φοβούνται να τη διασχίσουν με αυτοκίνητο αφήνουν τα οχήματά τους στη μία όχθη και συνεχίζουν πεζοί.

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Οι κάτοικοι αναγνωρίζουν τον κίνδυνο, ωστόσο υποστηρίζουν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή, καθώς η εναλλακτική διαδρομή αυξάνει σημαντικά τον χρόνο και την απόσταση της μετακίνησης. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για τους αγρότες, που είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται καθημερινά για τις εργασίες τους.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιόπυργου, Γιάννης Μπεριτζάς, η καταστροφή της γέφυρας έχει αποκόψει ουσιαστικά τα παράλια του Ολύμπου και την ανατολική πλευρά του Κισσάβου, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να αναγκάζονται να κάνουν παράκαμψη περίπου 30 χιλιομέτρων.