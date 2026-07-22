«Βάλε όσες φωτιές θέλεις, βόιδι»: Οι τραγελαφικοί διάλογοι της σπείρας εμπρηστών στη Μεσσηνία

Απερίγραπτοι οι διάλογοι μεταξύ των μελών της σπείρας στη Μεσσηνία, τα μέλη της οποίας χρησιμοποιούσαν κυρίως εμπρησμούς ως μέσο πίεσης, για να εκβιάζουν αγρότες και παραγωγούς.

Στις στιχομυθίες που αποκαλύπτει το Star, ένας από τους τρεις κατηγορούμενους, χωρίς να είναι γνωστό αν πρόκειται για τον πυροσβέστη, τον κοινοτάρχη ή τον αδελφό του τελευταίου, μιλά με ένα άγνωστο πρόσωπο:

Κατηγορούμενος: Άκου, βάλε όσες φωτιές θες, εμένα δεν μού είπες τίποτα, ό,τι σου είπα

Άγνωστος : Ρε...σε ρωτάω. Ακόμα δεν απαγορεύεται;

: Ρε...σε ρωτάω. Ακόμα δεν απαγορεύεται; Κατηγορούμενος : Απαγορεύεται μέχρι τέλους του μήνα, και τι θα κάνουμε;

: Απαγορεύεται μέχρι τέλους του μήνα, και τι θα κάνουμε; Άγνωστος : Εδώ πέρα έχουν βάλει δέκα φωτιές

: Εδώ πέρα έχουν βάλει δέκα φωτιές Κατηγορούμενος: Άκουσες τι σού είπα; Βάλε όσες θες, εμένα δεν μου είπες τίποτα. Δεν καταλαβαίνει το βόιδι

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Μαρτυρίες που αποκαλύφθηκαν πριν από την απολογία των τριών κατηγορούμενων για τους εμπρησμούς, αναδεικνύει άγριους ξυλοδαρμούς, εκδικητικές επιθέσεις και εκφοβισμό στην περιοχή για τη δράση του πυροσβέστη, του κοινοτάρχη και του αδελφού του τελευταίου που φέρονται να δρούσαν ως «μαφία» των αγρών.

«Τα δύο αδέλφια πριν από λίγα χρόνια με είχαν ξυλοκοπήσει. Πριν από έναν μήνα πήγαν και ψέκασαν με δηλητήριο τις ελιές και ξεράθηκαν. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο γιατί τους φοβάμαι», ανέφερε μάρτυρας ενώπιον των στελεχών της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Από τη μεριά του, ο συνήγορος του κοινοτάρχη και του αδελφού, αναφέρει πως «δεν έχουν καμία σχέση με αυτά για τα οποία κατηγορούνται. Η δικογραφία είναι παντελώς έωλη. Στηρίζεται μόνο σε διαδόσεις, φήμες και κουτσομπολιά».