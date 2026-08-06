Οι Ένοπλες Δυνάμεις στη μάχη με τη μεγάλη φωτιά στην Αττική: Το βίντεο του ΓΕΕΘΑ από την πρώτη γραμμή

Στη μάχη με τις φλόγες, που σάρωσαν στη Δυτική Αττική και στη Βοιωτία, έδωσαν το παρών και οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Στην πρώτη γραμμή, συνέδραμαν με εναέρια μέσα πυρόσβεσης και μηχανήματα έργου για τη διάνοιξη δασικών δρομολογίων και αντιπυρικών ζωνών.

▫️ Στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, οι #ΈνοπλεςΔυνάμεις βρίσκονται και πάλι παρούσες.



✅Με εναέρια μέσα πυρόσβεσης και μηχανήματα έργου για τη διάνοιξη δασικών δρομολογίων και αντιπυρικών ζωνών, συνδράμουν εκεί όπου απαιτείται.



✅Με προσήλωση στην… pic.twitter.com/9WSGmqJFDH — ΓΕΕΘΑ-HNDGS (@hndgspio) August 6, 2026

Η κινητοποίηση των Ένοπλων Δυνάμεων , ήρθε τη στιγμή που πολλαπλά μέτωπα ήταν ενεργά, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Ψάθα, στη Λούμπα και στο Κανδήλι.

Στον τραγικό απολογισμό, φαίνεται ότι πάνω 140.000 στρέμματα κάηκαν στην Αττικοβοιωτία, ενώ υπάρχει πλέον και «μαύρη λίστα» με κατεστραμμένα σπίτια και υποδομές, και επιχειρήσεις.