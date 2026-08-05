Σοκαριστικό βίντεο από το Πόρτο Γερμενό: Η στιγμή που εισβάλλει η φωτιά στην περιοχή

Σοκ προκαλεί βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και καταγράφει τη στιγμή που οι φλόγες από την καταστροφική φωτιά που έκαιγε για 5 σχεδόν ημέρες στην Αττικοβοιωτία να εισβάλλουν στο Πόρτο Γερμενό.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από υλικό κάμερας ασφαλείας σπιτιού, είναι 01:20 τα ξημερώματα της 1ης Αυγούστου, όταν η πύρινη λαίλαπα φτάνει στην περιοχή.

Οι φλόγες φαίνεται να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα λόγω ισχυρών ανέμων, καίγοντας βλάστηση και ό,τι άλλο συναντούν στο πέρασμά τους.

Μέσα σε ελάχιστη ώρα, οι φλόγες κινούνται με αστραπιαία ταχύτητα προς γειτονικό σπίτι. Πρόκειται για βίντεο από την οδός Παρνασσού, όπως αναφέρεται στην ομάδα του Facebook «Πόρτο Γερμενό μας».