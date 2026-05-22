«Οι φόλες είναι έγκλημα»: Μαζική δηλητηρίαση ζώων καταγγέλλει φιλοζωική στη Μαγνησία

Νέα μαζική δηλητηρίαση ζώων στην Αγία Τριάδα Αλμυρού του Νομού Μαγνησίας καταγγέλλει το Φιλοζωικό Σωματείο Αδέσποτων Ν. Αγχιάλου «Συνυπάρχω» σε ανάρτησή του.

Στην ανάρτηση του, το Φιλοζωικό Σώμα τονίζει ότι για ακόμη μία φορά αθώες ψυχές βρέθηκαν νεκρές από φόλες, ενώ μέχρι σήμερα έχουν πεθάνει πάνω από 20 ζώα με τον ίδιο τρόπο, στην ίδια περιοχή.

«Σκυλιά δολοφονήθηκαν με τον πιο φρικτό και βασανιστικό τρόπο, σε ένα έγκλημα που δυστυχώς συνεχίζεται επειδή κάποιοι σιωπούν, καλύπτουν ή αδιαφορούν.

Οι φόλες είναι ΕΓΚΛΗΜΑ. Και θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τα ζώα, αλλά και παιδιά και κατοικίδια της περιοχής. Υπενθυμίζουμε ότι η δηλητηρίαση και θανάτωση ζώων τιμωρείται με βαριές ποινές και υψηλά διοικητικά πρόστιμα 30.000-50.000 € για κάθε ζώο, ενώ ευθύνες υπάρχουν και για όσους γνωρίζουν και συγκαλύπτουν τέτοιες πράξεις», υπογραμμίζει το Σωματείο, ζητώντας εάν κάποιος γνωρίζει κάτι ή αν είδε κάτι ύποπτο να το καταγγείλει.