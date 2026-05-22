«Οι φόλες είναι έγκλημα»: Μαζική δηλητηρίαση ζώων καταγγέλλει φιλοζωική στη Μαγνησία

Νέα μαζική δηλητηρίαση ζώων στην Αγία Τριάδα Αλμυρού του Νομού Μαγνησίας καταγγέλλει το Φιλοζωικό Σωματείο Αδέσποτων Ν. Αγχιάλου «Συνυπάρχω» σε ανάρτησή του.
Στην ανάρτηση του, το Φιλοζωικό Σώμα τονίζει ότι για ακόμη μία φορά αθώες ψυχές βρέθηκαν νεκρές από φόλες, ενώ μέχρι σήμερα έχουν πεθάνει πάνω από 20 ζώα με τον ίδιο τρόπο, στην ίδια περιοχή.
«Σκυλιά δολοφονήθηκαν με τον πιο φρικτό και βασανιστικό τρόπο, σε ένα έγκλημα που δυστυχώς συνεχίζεται επειδή κάποιοι σιωπούν, καλύπτουν ή αδιαφορούν.
Οι φόλες είναι ΕΓΚΛΗΜΑ. Και θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τα ζώα, αλλά και παιδιά και κατοικίδια της περιοχής. Υπενθυμίζουμε ότι η δηλητηρίαση και θανάτωση ζώων τιμωρείται με βαριές ποινές και υψηλά διοικητικά πρόστιμα 30.000-50.000 € για κάθε ζώο, ενώ ευθύνες υπάρχουν και για όσους γνωρίζουν και συγκαλύπτουν τέτοιες πράξεις», υπογραμμίζει το Σωματείο, ζητώντας εάν κάποιος γνωρίζει κάτι ή αν είδε κάτι ύποπτο να το καταγγείλει.
- Al Arabiya: Τα 10 βασικά σημεία στο προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν - Κατάπαυση πυρός και ελεύθερη ναυσιπλοΐα
- Η πρώτη αντίδραση Γιωτόπουλου μετά την αποφυλάκιση: «Αναμένω ακόμα απάντηση στο καίριο ερώτημα»
- Ελεονώρα Μελέτη: «Για πολλούς πολιτικούς είμαι η πρωινατζού»
- Ιωάννα Τούνη: Δέχτηκε παρατήρηση στο Φεστιβάλ Καννών για το φόρεμά της - «Δεν μπορεί να περάσει ο κόσμος»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.