Οι φυλακές στην Ελλάδα όπου οι κρατούμενοι μαθαίνουν κλωστοϋφαντουργία - Έχουν και εργαστήριο

Το παράθυρο ενός κελιού είναι πολύ μικρό για να σου δίνει «ορίζοντες» στο μέλλον, κάτι που πολλές φυλακές ανά τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει, προσφέροντας πλέον στους τροφίμους τους ευκαιρίες για να επανενταχθούν στην κοινωνία.

Στην Ελλάδα τέτοιες εικόνες είναι πιο σπάνιες, αλλά τουλάχιστον στις φυλακές Χαλκίδας, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των κρατούμενων έχει σχεδιαστεί με γνώμονα να εξελιχθούν και να αποκτήσουν χρήσιμες δεξιότητες.

Όπως δείχνει η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η καθημερινότητα των κρατουμένων δεν περιορίζεται στην πλήξη και την περιστασιακή άσκηση, αλλά στην εκμάθηση και την εξάσκηση τεχνών.

Φυλακές Χαλκίδας: Σχολείο «δεύτερης ευκαιρίας»

Στις φυλακές Χαλκίδας εφαρμόζεται ένα σωφρονιστικό σύστημα στη λογική της «δεύτερης ευκαιρίας», με το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα να περιλαμβάνει από εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης, μέχρι βιοτεχνικές δεξιότητες όπως η κλωστοϋφαντουργία και η παραγωγή στρωμάτων.

Οι εγκαταστάσεις των φυλακών διαθέτουν εργαστήρια για τις παραπάνω δραστηριότητες, τα οποία λειτουργούν και εμπορικά προμηθεύοντας με υλικά άλλες φυλακές ανά την Ελλάδα.

«Αισθάνομαι τυχερός. Γνωρίζω ότι σε άλλες φυλακές δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες και θεωρώ ότι αυτό είναι μεγάλη τύχη», δήλωσε ένας κρατούμενος.

Οι κρατούμενοι για οικονομικά εγκλήματα μπορούν να εργάζονται κανονικά στις παραπάνω θέσεις τους, μπορώντας έτσι να ελπίζουν πως θα έχουν μία δίοδο βιοπορισμού μόλις βγουν στον έξω κόσμο.

«Ποτέ δεν είχα πιάσει τέτοια μηχανή. Δεν είχα δουλέψει σαν εργάτης ποτέ στη ζωή μου. Τώρα τα έχω όλα. Οι έξω με ζηλεύουν», είπε ένας ακόμα τρόφιμος.