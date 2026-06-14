Οι καλύτερες παραλίες στις Σπέτσες

Σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα, οι Σπέτσες αποτελούν έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς του Αργοσαρωνικού. Συνδυάζουν αριστοκρατική ατμόσφαιρα, μεγάλη ιστορία, μοναδική αρχιτεκτονική και πευκοδάση που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα.
Αν και το νησί δεν είναι τόσο φημισμένο λόγω των παραλιών του, ωστόσο υπάρχουν πολλές επιλογές για κάθε προτίμηση. Από οργανωμένες παραλίες που μπορεί κανείς να φτάσει περπατώντας μέχρι απομονωμένες που προσφέρουν ηρεμία, στις Σπέτσες θα χαλαρώσετε μέσα σε όμορφα φυσικά τοπία.
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