Οι Metallica αλλάζουν τα δρομολόγια του ΗΣΑΠ - Πώς θα λειτουργήσουν οι γραμμές το Σάββατο

Αλλαγές στις μετακινήσεις φέρνει το Σάββατο η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ. Πώς διαμορφώνονται τα δρομολόγια του ΗΣΑΠ.

Τρένο του ΗΣΑΠ. | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Αλλαγές έρχονται στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ το Σάββατο 9 Μαΐου λόγω της μεγάλης συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ ανακοίνωσε ότι θα παραταθούν τα δρομολόγια ανάλογα με τη ροή αποχώρησης όσων θα βρεθούν στη συναυλία.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας Metallica στο ΟΑΚΑ, θα υπάρξει, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς.

Υπενθυμίζουμε, πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών», αναφέρει η ανακοίνωση.

