Λένα Φλυτζάνη: Ποια είναι η δημοσιογράφος που μοιάζει φαβορί για τη θέση της Σίας Κοσιώνη

Η Σία Κοσιώνη ρίχνει τίτλους τέλους στην παρουσία της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και συνολικά στον τηλεοπτικό σταθμό, καθώς το βράδυ της Παρασκευής θα μεταδώσει το τελευταίο της δελτίο. Όπως έχει γράψει η στήλη του Reader «Τηλεκοντρόλ» ένα από τα σενάρια διαδοχής, που ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται, είναι να αναλάβει την παρουσίαση η μέχρι σήμερα εκφωνήτρια του μεσημβρινού δελτίου των 14.00 Λένα Φλυτζάνη.

Παράλληλα, στα ονόματα που ακούγονται στους διαδρόμους του καναλιού, είναι και της Χριστίνας Βίδου που έχει την ευθύνη των δελτίων του Σαββατοκύριακου και έχει σχετική εμπειρία από την ΕΡΤ.

Ποια είναι η Λένα Φλυτζάνη

Η Θεσσαλονικιά και απόφοιτος Νομικής, Λένα Φλυτζάνη, μοιάζει επικρατέστερη για την επόμενη ημέρα σε μία κίνηση που ενδεχομένως να κάνει ο σταθμός για να δείξει πως είναι στη γραμμή του να αναδεικνύει πρόσωπα που έχουν περάσει από διαφορετικά πόστα, αλλά έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στο κανάλι.

Τα πρώτα της βήματα στον ΣΚΑΪ έγιναν στο ελεύθερο ρεπορτάζ. Σταδιακά, τα στελέχη του σταθμού την εμπιστεύτηκαν σε περισσότερους ρόλους, δίνοντάς της χώρο σε ενημερωτικές εκπομπές του Σαββατοκύριακου, στο πλευρό των Δημήτρη Καμπουράκη και Νίκου Υποφάντη, αλλά και σε ολιγόλεπτα δελτία ειδήσεων.

Το 2023 και μετά από την αποχώρηση της Εύας Αντωνοπούλουαπό το μεσημβρινό δελτίο, η Λένα Φλυτζάνη ανέλαβε την παρουσίασή, διαμορφώνοντας μία πολύ θετική εικόνα. Τόσο που το όνομά της «παίζει» για τη ναυαρχίδα του σταθμού, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.