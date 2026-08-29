Οι παραλίες της Βόρειας Εύβοιας που αξίζει να βάλετε στη λίστα σας

Η Βόρεια Εύβοια είναι ένας προορισμός που συνδυάζει ιδανικά βουνό και θάλασσα.

Ανάμεσα στα καταπράσινα τοπία, τα μικρά παραθαλάσσια χωριά με θέα στο Αιγαίο ή τον Ευβοϊκό, κρύβονται παραλίες που αξίζει να γνωρίσετε.

Άλλες είναι μεγάλες, οργανωμένες και ιδανικές για μια ολοήμερη εξόρμηση, ενώ άλλες παραμένουν πιο ήρεμες και προσφέρονται για βουτιές μακριά από την πολυκοσμία.

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