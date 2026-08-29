Η αεροσυνοδός που επέζησε από πτώση 10.000 μέτρων και μπήκε στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες

Το ημερολόγιο έγραφε 26 Ιανουαρίου 1972 όταν στην πτήση JAT 367 που πετούσε κοντά στο τσεχικό χωριό Σρμπσκα Καμένιτσε σημειώθηκε έκρηξη στον χώρο των αποσκευών. Το αεροσκάφος διαλύθηκε στον αέρα και έπεσε από ύψος 10.160 μέτρων στο έδαφος.

Από τους 28 επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν στο αεροσκάφος, μόνο ένας άνθρωπος επέζησε: η Βέσνα Βούλοβιτς.

Η Βέσνα Βούλοβιτς εργαζόταν ως αεροσυνοδός για λιγότερο από έναν χρόνο όταν συνέβη η καταστροφή.

Η μοιραία πτήση

Στις 3:15 μ.μ., η πτήση JAT 367 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης. 46 λεπτά αργότερα υπήρχαν μόνο συντρίμμια και μία διασωθείσα. Την Βέσνα εντόπισε ο Μπρούνο Χόνκε, κάτοικος της περιοχής που είχε υπηρετήσει ως διασώστης κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η αεροσυνοδός είχε υποστεί βαριά τραύματα: είχε σπάσει και τα δύο πόδια της, τρεις σπονδύλους, τη λεκάνη και αρκετά πλευρά, ενώ είχε υποστεί και κάταγμα στο κρανίο. Παρά τη σοβαρή της κατάσταση, ήταν ακόμα ζωντανή. Έπεσε σε κώμα και προσωρινά παρέλυσε από τη μέση και κάτω και όταν ανέκαμψε δεν θυμόταν τίποτα από τη συντριβή του αεροπλάνου.

«Έχω αμνησία από μία ώρα πριν από το δυστύχημα μέχρι και έναν μήνα μετά. Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι είδα τους γονείς μου στο νοσοκομείο. Μιλούσα μαζί τους και τους ρωτούσα γιατί βρίσκονταν μαζί μου στη Σλοβενία. Νόμιζα ότι ήμουν στη Σλοβενία, επειδή είχα επισκεφθεί τη Λιουμπλιάνα λίγο πριν πάω στην Κοπεγχάγη», είχε αναφέρει ο Βούλοβιτς.

#OTD in 1972: JAT Flight 367, a DC-9, is bombed by Croatian terrorists over Sebnitz (E. Germany), 27 aboard die. Aircraft broke apart and wreckage crashed in Czechoslovakia. Flight attendant Vesna Vulović was the sole survivor after the jet fell from about 33330 ft/10160 meters. pic.twitter.com/Tw2TrONHIj — Francisco Cunha - ✈️ Aviation et al (@OnDisasters) January 26, 2022

Πώς κατάφερε εξαρχής να επιβιώσει από τη συντριβή

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι μια σειρά από εξαιρετικά ευνοϊκές συγκυρίες συνέβαλαν στο να σωθεί η ζωή της Βούλοβιτς.

Πρώτον, βρισκόταν στο πίσω μέρος της ατράκτου, το οποίο αποκολλήθηκε από το υπόλοιπο αεροσκάφος και έπεσε πάνω σε ένα παχύ στρώμα χιονιού.

Δεύτερον, καθώς το αεροπλάνο διαλυόταν, η Βούλοβιτς είχε παγιδευτεί από ένα καρότσι σερβιρίσματος. Αυτό πιθανότατα την προστάτευσε από το να εκτιναχθεί έξω από το αεροσκάφος όταν η καμπίνα αποσυμπιέστηκε.

Όσο για την ανάρρωσή της, φαίνεται πως εκείνο που παραλίγο να της στερήσει την ευκαιρία να γίνει αεροσυνοδός - η χαμηλή αρτηριακή πίεσή της- ήταν αυτή που συνέβαλε στη σωτηρία της, αφού θεωρείται πιθανό ότι εμπόδισε την καρδιά της να υποστεί ρήξη κατά την πρόσκρουση.

«Είχα διαλυθεί και οι γιατροί με συναρμολόγησαν ξανά», είπε η Βούλοβιτς στους New York Times.

Πώς προκλήθηκε η έκρηξη

Οι τσεχοσλοβακικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προκλήθηκε από βόμβα κρυμμένη σε μια βαλίτσα, η οποία πιθανότατα είχε τοποθετηθεί από την κροατική υπερεθνικιστική τρομοκρατική οργάνωση Ούστασε.

Ωστόσο, υπάρχει μια αμφιλεγόμενη θεωρία ότι το αεροπλάνο καταρρίφθηκε κατά λάθος από την Τσεχοσλοβακική Πολεμική Αεροπορία.

Η ζωή της Βούλοβιτς μετά το «θαύμα» της επιβίωσης

Μόλις δέκα μήνες μετά τη συντριβή, μπορούσε και πάλι να περπατήσει και δεν είχε κανένα φόβο για να ξαναπετάξει. Παρά την προθυμία της να ξαναδουλέψει ως αεροσυνοδός, η Jat Airways (JAT) της έδωσε δουλειά σε γραφείο, καθώς θεωρούσε ότι η παρουσία της στις πτήσεις θα προσέλκυε πολλή δημοσιότητα.

Η Βούλοβιτς συνέχισε να ζει μια σχετικά φυσιολογική ζωή. Παντρεύτηκε, πήρε διαζύγιο και πέθανε το 2016, σε ηλικία 66 ετών.

Η αεροπορική τραγωδία την έκανε διάσημη - το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες την αναγνώρισε ως τον άνθρωπο που επέζησε από τη μεγαλύτερη πτώση χωρίς αλεξίπτωτο - αλλά της προκάλεσε επίσης το λεγόμενο «σύνδρομο του επιζώντος», δηλαδή έντονα συναισθήματα ενοχής επειδή εκείνη επέζησε ενώ άλλοι πέθαναν.

Η Βούλοβιτς στράφηκε στη θρησκεία και ανέπτυξε μια έντονα θετική στάση απέναντι στη ζωή.

«Το δυστύχημα με έκανε επίσης αισιόδοξη», είχε δηλώσει πριν από τον θάνατό της. «Γιατί, αν μπορείς να επιβιώσεις από αυτό που επέζησα εγώ, μπορείς να επιβιώσεις από οτιδήποτε.»