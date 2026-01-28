Οι περιοχές που θα πληγούν από την κακοκαιρία Kristin: Τι να προσέξουν οι πολίτες

Με αναρτήσεις του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την επερχόμενη κακοκαιρία που φέρει το όνομα «KRISTIN».

Όπως επισημαίνει, το νέο βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με αρκετές περιοχές να βρίσκονται σε ζώνη δυνητικού κινδύνου.

Σε δεύτερη ανάρτησή του διευκρινίζει ότι η ονομασία «Kristin» δεν δόθηκε από την ΕΜΥ, αλλά από το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA), καθώς το σύστημα ενισχύθηκε στη δυτική και κεντρική Μεσόγειο και κρίθηκε ικανό να προκαλέσει σημαντική κακοκαιρία.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, λαμβάνοντας μέτρα αυτοπροστασίας ενόψει των έντονων φαινομένων. Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ οι υπηρεσίες σε περιοχές που αναμένεται να πληγούν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Οι βασικές οδηγίες προς τους πολίτες περιλαμβάνουν:

Ασφάλιση αντικειμένων που μπορεί να παρασυρθούν από ανέμους.

Έλεγχο υδρορροών και λουκιών ώστε να λειτουργούν κανονικά.

Αποφυγή διέλευσης από χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα.

Αποφυγή εργασιών υπαίθρου και δραστηριοτήτων σε θάλασσα και παράκτιες περιοχές.

Άμεση προστασία σε περίπτωση χαλαζόπτωσης.

Αποφυγή διέλευσης κάτω από δέντρα, πινακίδες και μπαλκόνια.

Πιστή τήρηση οδηγιών Τροχαίας και αρμόδιων φορέων.

Σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, συστήνεται αποσύνδεση ηλεκτρικών συσκευών, αποφυγή επαφής με σωληνώσεις, παραμονή στο αυτοκίνητο με κλειστά παράθυρα και απομάκρυνση από υδάτινες μάζες και μεταλλικά αντικείμενα.

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ – Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, αύριο Πέμπτη (29/01/2026) αναμένεται πρόσκαιρη αλλά έντονη επιδείνωση με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

Ιόνιο, Ήπειρος, δυτική–κεντρική Στερεά : από νωρίς το πρωί έως το μεσημέρι

Δυτική Πελοπόννησος : από το πρωί έως αργά το απόγευμα

Θράκη : από το μεσημέρι έως το βράδυ

Βόρειο & ανατολικό Αιγαίο : από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα

Αττική: πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες

Η ΕΜΥ καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται συνεχώς από τα τακτικά δελτία και την ιστοσελίδα της, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση του οδικού δικτύου.