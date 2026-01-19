Οι πιθανότητες να διέφυγε στη Γερμανία η Λόρα: Τι είπαν στην ασφάλεια Πάτρας οι γονείς της

Έντονη η ανησυχία για τη 16χρονη Λόρα, με τη νεαρή που προέβη σε μία «σεμιναριακή» διαφυγή από το σπίτι της στην Πάτρα, να παραμένει έως τώρα άφαντη, με υψηλή την πιθανότητα να έχει φύγει από την Ελλάδα.

Όπως μεταφέρει το Star, οι γονείς της νεαρής προσήλθαν σήμερα (19/1) στην Ασφάλεια Πάτρας, ενώ για περίπου μιάμιση ώρα απαντούσαν στις ερωτήσεις των αρχών. Αρνήθηκαν μάλιστα όλες τις αναφορές σε κακοποίηση του κοριτσιού στο νοικοκυριό τους.

Παράλληλα, και οι έρευνες «ανοίγουν» τώρα και κατευθύνονται από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, με πιθανότερο προορισμό της Λόρας τη Γερμανία. Για αυτό τον λόγο, αυτή τη στιγμή αναζητούνται τυχόν στοιχεία της σε ταξιδιωτικά πρακτορεία και ΚΤΕΛ, καθώς το πιθανότερο είναι να αναχώρησε με λεωφορείο.

