Οι πρώτες εικόνες από το τροχαίο με φορτηγά στη Δραπετσώνα: Διέρρευσε πετρέλαιο

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τριών φορτηγών και δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας στη Δραπετσώνα, στην Περιφερειακή Οδό, στο ύψος του Πολυχώρου Λιπασμάτων.
Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, κατά τη σύγκρουση που σημειώθηκε δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο διέρρευσε πετρέλαιο από ένα όχημα, με αποτέλεσμα να τεθεί σε ισχύ το πρωτόκολλο που προέβλεπε τον χειρισμό από την Πυροσβεστική και τη διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Πύλης Ε1 έως την Ιχθυόσκαλα.
Στην περιοχή καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, ωστόσο η κυκλοφορία ξεκίνησε να αποκαθίσταται λίγο πριν τις έξι.
- Λακωνία: «Εγώ την έδεσα, χτυπούσε την γυναίκα μου» λέει ο πατέρας της 30χρονης που πέθανε
- Fuel Pass 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Πώς θα κάνετε την αίτηση
- Ελένη Ζαβιτσάνου: «Το μεγαλύτερο στερεότυπο για τις γυναίκες που κάνουμε bodybuilding είναι ότι μοιάζουμε με άντρες»
- Άννα Βίσση - Χριστίνα Πολίτη: Δύο ξένοι μετά από 30 χρόνια φιλίας; - Η «πόρτα» στο καμαρίνι και το unfollow
