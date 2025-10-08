Εικόνες από το αεροδρόμιο στο Τατόι, όπου έπεσε το διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δύο πιλότοι έχουν τις αισθήσεις τους και υποβάλλονται σε εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το αεροσκάφος προσέκρουσε κατά τη διαδικασία της απογείωσης, καθώς δεν κατάφερε να πάρει ύψος.

Το αεροσκάφος που έπεσε στο Τατόι | In Time / Γιάννης Λιάκος

Οι δύο επιβαίνοντες δεν ήταν δόκιμοι Ίκαροι της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά πιλότοι, οι οποίοι διακομίστηκαν τραυματισμένοι με ασθενοφόρο στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Το αεροσκάφος που έπεσε στο Τατόι | Eurokinissi / Κώστας Τζούμας

Αρμόδια στελέχη του ΓΕΑ ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος, ενώ το μικρό αεροσκάφος διακρίνεται να βρίσκεται διαλυμένο εκτός διαδρόμου.

Το αεροσκάφος που έπεσε στο Τατόι | Eurokinissi / Κώστας Τζούμας

Χαρακτηριστικό είναι ότι η άτρακτος του αεροσκάφους έχει κοπεί στα δύο.

Το αεροσκάφος που έπεσε στο Τατόι | Eurokinissi / Κώστας Τζούμας

Το Orange Press Agency δημοσίευσε παράλληλα νέο βίντεο από το σημείο: