Οι τελευταίες στιγμές του 61χρονου στην επίθεση με την αρκούδα: Νέο βίντεο στη δημοσιότητα

Κάμερα του περιπατητή κατέγραψε τις τελευταίες τρομακτικές του στιγμές κατά την επίθεση που δέχτηκε από αρκούδα, η οποία τον οδήγησε σε μία θανατηφόρα πτώση.

Όπως αναφέρει το MEGA, οι άτυχος άνδρας μαζί με φίλο του, είχαν πάει για πεζοπορία σε βουνό της Δράμας, σε μία διαδρομή που γνώριζαν πολύ καλά. Κατά την επιστροφή τους, ο 61χρονος είδε μία αρκούδα, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο.

Εκείνη τη στιγμή, κάλεσε προς τον φίλο του για να έχει επίγνωση του κινδύνου, αλλά το άγριο ζώο εξαγριώθηκε από τις φωνές του, ορμά προς τον 61χρονο, και τον σπρώχνει στον μοιραίο γκρεμό.

Επίθεση από αρκούδα: Οι τελευταίες στιγμές του 61χρονου

Η σορός του εντοπίστηκε ώρες αργότερα, έχοντας υποκύψει επί τόπου στα τραύματά του.

Στο νέο βίντεο από το κινητό του, ακούγεται πως προσπαθεί να προστατευθεί από την αρκούδα, πριν τη θανατηφόρο πτώση.

«Έλα κοντά μου, πού είσαι, έλα» ακούγεται να λέει στον φίλο του λίγο αφότου αντιλήφθηκε την καφέ αρκούδα.

Το ζώο γίνεται επιθετικό, αρχίζει να εφορμά προς τον φίλο του, με τον 61χρονο να ακούγεται να του λέει να ρίξει σπρέι πιπεριού για να την απωθήσει. Το τοξικό αέριο απλώνεται στον αέρα. Ο άντρας ακούγεται να βήχει αφού το εισπνέει.

Γυρνά εκείνη τη στιγμή με το πρόσωπο προς την απότομη χαράδρα. Ένα σπρώξιμο από πίσω του, η καφέ αρκούδα, που έχει αλλάξει στόχο, τον ρίχνει κατευθείαν στο κενό. Η κάμερα της συσκευής φαίνεται να στρυφογυρίζει άγρια, καθώς ο άτυχος 61χρονος οδεύει προς τον θάνατο.