Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο 15ο Γυμνάσιο Κυψέλης, όπου μαθήτρια τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι μετά από επίθεση με μαχαίρι από συμμαθήτριά της.

Το επεισόδιο προκάλεσε έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ οι συνθήκες παραμένουν ασαφείς ως προς το αν επρόκειτο για προγραμματισμένο «ραντεβού» ή μονομερή επίθεση.

Η αδελφή της δράστιδος έδωσε τη δική της εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση δεν ήταν αναίτια αλλά αποτέλεσμα συνεχούς λεκτικής βίας.

Όπως ανέφερε, η αδελφή της δεχόταν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς από συμμαθητές, όπως «πρεζάκι» και «βρωμιάρα», γεγονός που την οδήγησε σε έντονη αντίδραση.

Η ίδια τόνισε πως η αδελφή της δεν είναι «τρελή» ούτε επιθετική χωρίς λόγο, αλλά αντιδρά μόνο όταν προκαλείται. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι στο παρελθόν είχε υπάρξει ένα επεισόδιο στο προηγούμενο σχολείο, όπου η μαθήτρια είχε τσακωθεί με δασκάλα και της πέταξε καφέ, υποβαθμίζοντας όμως τη σημασία του γεγονότος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του orange press agency, ​η ίδια θέλησε να υπερασπιστεί τον χαρακτήρα της αδελφής της, τονίζοντας: «Δεν είναι τρελή να πάει και να της επιτεθεί. Είναι μια χαρά κοπέλα, εγώ δεν βλέπω κάτι περίεργο. Γενικά δεν κάνει κάτι χωρίς να την προκαλέσουν».



​

Το περιστατικό στο προηγούμενο σχολείο

​Αναφορικά με το παρελθόν της μαθήτριας και την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, η αδελφή της επιβεβαίωσε ότι είχε συμβεί ένα περιστατικό στο παλιό της σχολείο, αλλά υποβάθμισε την έκτασή του.



​«Στο παλιό της σχολείο τσακώθηκε με τη δασκάλα, της φώναξε και της πέταξε τον καφέ από αντίδραση. Αυτό, δεν έχει γίνει κάτι άλλο» σημείωσε, προσθέτοντας πως στο νέο σχολείο δεν γνώριζαν το παρελθόν της καθώς πήγαινε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Η 14χρονη τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων με εκδορές στο χέρι, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία της. Το περιστατικό έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση για τη σχολική βία και τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ μαθητών.