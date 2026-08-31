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Οικιακή βοηθός «ξάφριζε» σπίτια σε Εκάλη και Αγία Παρασκευή - Το κόλπο για να μην εντοπιστεί

Συνελήφθη 32χρονη οικιακή βοηθός στην Εκάλη για κλοπές κοσμημάτων αξίας 40.000 ευρώ. «Ξάφριζε» σπίτια σε Εκάλη και Αγία Παρασκευή.

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Περιπολικό της αστυνομίας | INTIME
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Στη σύλληψη 32χρονης αλλοδαπής, που κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, καθώς και για απείθεια, προχώρησαν το πρωί της 27ης Αυγούστου στην Εκάλη αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, η 32χρονη εκμεταλλεύτηκε την εργασία της ως οικιακή βοηθός και την πρόσβασή της σε οικίες στις περιοχές της Εκάλης και της Αγίας Παρασκευής, προκειμένου να αφαιρέσει κοσμήματα μεγάλης αξίας. Η δράση της φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2025.

Παράλληλα, για να δυσχεραίνει την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό της, συστηνόταν με ψευδή στοιχεία ταυτότητας, ενώ κατά τον αστυνομικό έλεγχο αρνήθηκε να συνεργαστεί.

 Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή και στην οικία της βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο.

 Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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