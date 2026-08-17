Οικογένεια Βρετανών «εγκλωβίστηκε» σε ελληνικό νησί επειδή η 6χρονη κόρη τους έκανε εμετό

Μια σημαντική καταγγελία φέρνει στο φως της δημοσιότητας μια οικογένεια Βρετανών, καθώς το ζευγάρι υποστηρίζει πως ζημιώθηκε περίπου 1.000 λίρες γιατί δεν μπόρεσε να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο καθώς η κόρη τους έκανε εμετό.

Η Χέιλι Ουότερςς και ο σύζυγός της Τζέισον, σημειώνουν πως «εγκλωβίστηκαν» σε ελληνικό νησί, αφού οι υπάλληλοι της αεροπορικής εταιρείας είδαν την εξάχρονη κόρη τους να κάνει εμετό στην αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου της Ρόδου, σύμφωνα με το ladbible.

Σύμφωνα με τους γονείς, ένας υπάλληλος της αεροπορικής εταιρείας είδε την κόρη τους, Άντισον, να κάνει εμετό στην πύλη επιβίβασης και τους ενημέρωσε ότι, βάσει της «πολιτικής» της εταιρείας, δεν θα μπορούσε να επιβιβαστεί στην πτήση τους προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αφόρητη ζέστη στο αεροδρόμιο

Η μητέρα σημειώσε πως το κορίτσι άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία λίγο πριν επιβιβαστούν, ενώ η πτήση καθυστέρησε, με την ζέστη που κυριαρχούσε στο αεροδρόμιο της Ρόδου να είναι αφόρητη.

«Δεν είχε παρουσιάσει καμία ασθένεια σε όλη τη διάρκεια των διακοπών. Ήταν απλώς εξαντλημένη από την καθυστέρηση. Ήταν περίπου μεσάνυχτα και η θερμοκρασία στο αεροδρόμιο ξεπερνούσε τους 30°C», δήλωσε η μητέρα.

«Ενώ περιμέναμε στην πύλη, η εξάχρονη κόρη μου έκανε μία φορά εμετό. Τον καθάρισα αμέσως».

«Η μόνη εξήγηση που μας δόθηκε ήταν η “πολιτική”, επειδή η κόρη μου είχε κάνει εμετό», είπε η Hayley, παραθέτοντας στη συνέχεια τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι η απόφαση ήταν άδικη.

«Κανείς δεν ρώτησε αν είχε κάποιο υποκείμενο ιατρικό πρόβλημα, αν είχε αρρωστήσει κατά τη διάρκεια των διακοπών ή πώς αισθανόταν εκείνη τη στιγμή».

«Δεν έγινε καμία ιατρική αξιολόγηση. Η απόφαση βασίστηκε αποκλειστικά στο γεγονός ότι ένας υπάλληλος την είδε να κάνει μία φορά εμετό».

Η Hayley ισχυρίζεται ότι τους ζητήθηκε να βρουν μόνοι τους κατάλυμα, μεταφορά και εναλλακτικές πτήσεις, κάτι που τους κόστισε περίπου 1.000 λίρες.

Ως αποτέλεσμα, δεν μπόρεσαν να επιβιβαστούν στην αρχική τους πτήση, η οποία τελικά αναχώρησε στις 00:05, και αναγκάστηκαν να κλείσουν πτήση της easyJet προς το Νιουκάστλ της Βρετανίας την επόμενη ημέρα, προκειμένου να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Η απάντηση της εταιρείας

«Η ασφάλεια και η ευημερία των πελατών μας αποτελούν απόλυτη προτεραιότητά μας και οι ομάδες μας διαθέτουν διαδικασίες που αποσκοπούν στην αποτροπή της εξάπλωσης ασθενειών μέσα στα αεροσκάφη μας».

«Λυπούμαστε που η κυρία Ουότερς έμεινε δυσαρεστημένη από την εμπειρία της και βρισκόμαστε σε επικοινωνία μαζί της προκειμένου να συζητήσουμε περαιτέρω το ζήτημα».

Παρά τα παραπάνω, η Χέιλι λέει ότι δεν έχει λάβει ακόμη ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση που, όπως υποστηρίζει, της κόστισε σημαντικό χρηματικό ποσό.