Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα - Μάχη για τη ζωή της δίνει η 7χρονη κόρη

Μια αδιανόητη τραγωδία συνέβη εχθές στη Χαλκιδική (15/7), μια τετραμελής οικογένεια έχασε τη ζωή της στην άσφαλτο.

Το τροχαίο δυστύχημα, όπως σημειώνει το Action24, έγινε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, και είχε ως αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο της 28χρονης μητέρας και του μόλις 6 μηνών βρέφους της.

Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό πως και ο 35χρονος πατέρας υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ μάχη για τη ζωή της δίνει η 7χρονη κόρη της οικογένειας.

Χαλκιδική: Πώς έγινε η σύγκρουση

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Επαρχιακή Οδό Πολυγύρου - Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Το όχημα στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια συγκρούστηκε μετωπικά με βυτιοφόρο κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες, σύμφωνα με το voria.gr.

Άμεσα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο 35χρονος από τη Μολδαβία δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Το 7χρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ίδιο νοσοκομείο.

Η οικογένεια ήταν από τη Μολδαβία και πιθανότατα να είχαν έρθει στη Χαλκιδική για διακοπές. Το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πολυγύρου διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.