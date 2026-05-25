Μενού

Οικογενειακή τραγωδία στον Χολαργό: Άντρας πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στον Χολαργό με έναν άνδρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του και στη συνέχεια να βάζει ο ίδιος τέλος στη ζωή του.

Reader symbol
Newsroom
αστυνομια
Ελληνική Αστυνομία | eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην οδό Ξανθίππου στον Χολαργό . Όπως έχει γίνει γνωστό ένας 57χρονος άνδρας αυτοκτόνησε αφού πρώτα πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του.

Ο 57χρονος φαίνεται πως πυροβόλησε τη 53χρονη γυναίκα στο πόδι και στη συνέχεια μπήκε σε άλλο δωμάτιο του διαμερισμάτος και αυτοκτόνησε.

Την αστυνομία φέρεται να την κάλεσε η ίδια η γυναίκα, ενώ ο άνδρας βρέθηκε με σφαίρα στο κεφάλι και δίπλα του το όπλο.



Η γυναίκα επέζησε του πυροβολισμού και της έγινε τουρνικέ στην πληγή για να σταματήσει η αιμορραγία. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνται με τη σκοποβολή και κατείχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το θύμα να δεχόταν απειλές από τον δράστη και σύζυγό της.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ