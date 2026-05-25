Οικογενειακή τραγωδία στον Χολαργό: Άντρας πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

Οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην οδό Ξανθίππου στον Χολαργό . Όπως έχει γίνει γνωστό ένας 57χρονος άνδρας αυτοκτόνησε αφού πρώτα πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του.



Ο 57χρονος φαίνεται πως πυροβόλησε τη 53χρονη γυναίκα στο πόδι και στη συνέχεια μπήκε σε άλλο δωμάτιο του διαμερισμάτος και αυτοκτόνησε.

Την αστυνομία φέρεται να την κάλεσε η ίδια η γυναίκα, ενώ ο άνδρας βρέθηκε με σφαίρα στο κεφάλι και δίπλα του το όπλο.





Δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνται με τη σκοποβολή και κατείχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το θύμα να δεχόταν απειλές από τον δράστη και σύζυγό της. Η γυναίκα επέζησε του πυροβολισμού και της έγινε τουρνικέ στην πληγή για να σταματήσει η αιμορραγία. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».