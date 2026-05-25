Οικογενειακή τραγωδία στον Χολαργό: Άντρας πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

Οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην οδό Ξανθίππου στον Χολαργό . Όπως έχει γίνει γνωστό ένας 57χρονος άνδρας αυτοκτόνησε αφού πρώτα πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του.
Ο 57χρονος φαίνεται πως πυροβόλησε τη 53χρονη γυναίκα στο πόδι και στη συνέχεια μπήκε σε άλλο δωμάτιο του διαμερισμάτος και αυτοκτόνησε.
Την αστυνομία φέρεται να την κάλεσε η ίδια η γυναίκα, ενώ ο άνδρας βρέθηκε με σφαίρα στο κεφάλι και δίπλα του το όπλο.
- Κόλαφος από Τζίμα: «Όποια πέτρα και αν σηκώσεις στην Κρήτη βρίσκεις... ΟΠΕΚΕΠΕ - Μετά φταίει η Κοβέσι!»
- CBS: Τα έξι σημεία που περιλαμβάνει το «μνημόνιο κατανόησης» ΗΠΑ - Ιράν - Πώς θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
- «Υγειονομική βόμβα» στη Σαντορίνη: Τουρίστες σκόρπισαν τέφρα στα σοκάκια και έγιναν viral
- Μενεγάκη: Το μήνυμα στον Δέλλα για τον χαμό της Μαστροκώστα - «Πίστευα πως θα τα καταφέρει»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.