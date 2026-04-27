Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Βανδαλισμοί εν ώρα μαθημάτων - Πετούσαν μηχανήματα απ' τις σκάλες

Σοβαρό περιστατικό βανδαλισμών σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 27 (27/04) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όταν ομάδα ατόμων εισέβαλε στο κεντρικό κτίριο εν ώρα μαθημάτων, προκαλώντας αναστάτωση και εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με μαρτυρία φοιτήτριας στα «Φοιτητικά Νέα», τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν μεταξύ 11:00 και 12:00, με τους δράστες να κινούνται σε διαφορετικούς ορόφους. Οι φθορές καταγράφηκαν σε πολλούς χώρους, με τοίχους γεμάτους graffiti και καταστροφές σε εξοπλισμό, καθώς μηχανήματα φέρεται να πετάχτηκαν από σκάλες, οδηγώντας στην πλήρη καταστροφή τους. Το περιστατικό συνέβη ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη μαθήματα, εντείνοντας το αίσθημα φόβου και αναστάτωσης στους φοιτητές.

Όπως αναφέρεται, δεν υπήρξε άμεση παρέμβαση αστυνομικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ενώ παραμένει ασαφές εάν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση των αρχών. Η διαχείριση της κατάστασης μετά την αποχώρηση των δραστών έγινε από προσωπικό του πανεπιστημίου, που προχώρησε σε καθαρισμό των χώρων.

Σε μεταγενέστερο χρόνο καταγράφηκε παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας στον χώρο, χωρίς να διευκρινίζεται πότε ακριβώς έφτασαν οι δυνάμεις και εάν η παρέμβαση συνέπεσε με τα γεγονότα.

Μετά το περιστατικό, φοιτητικά σχήματα εξέδωσαν ανακοινώσεις με διαφορετικές προσεγγίσεις. Η «Πανσπουδαστική Κ.Σ.» κατήγγειλε την παρουσία αστυνομικών εντός του πανεπιστημίου, κάνοντας λόγο για απαράδεκτες εικόνες, ενώ υποστήριξε ότι οι φθορές προκλήθηκαν από μικρή ομάδα που δεν σχετίζεται με τους φοιτητές. Αντίστοιχα, το σχήμα «Resistencia ΑΣΟΕΕ» έκανε λόγο για εισβολή αστυνομικών δυνάμεων στον πανεπιστημιακό χώρο και απέδωσε ευθύνες στην κυβέρνηση και την πρυτανεία, καλώντας σε κινητοποιήσεις.