Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ο ιερομόναχος Τύχων και ο Χατζη-Γεώργης κηρύσσονται άγιοι

Με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο ιερομόναχος Τύχων και ο Χατζη- Γεώργης, εντάσσονται στο εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

oikoymeniko patriarheio
Οικουμενικό Πατριαρχείο | Shutterstock
Την κατάταξη στο αγιολόγιο δύο οσιακών μορφών αποφάσισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Πρόκειται για τον ιερομόναχο Τύχωνα που έζησε στην σκήτη της Καψάλας και τον μοναχό Γεώργιο, ευρύτερα γνωστό ως Χατζη-Γεώργη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πατριαρχείου

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος συνέχισε καί σήμερον, 11ην Φεβρουαρίου 2026, τάς ἐργασίας αὐτῆς, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

Τό Ἱερόν Σῶμα ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως τήν κατάταξιν εἰς τό ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας τῶν ὁσιακῆς βιοτῆς Ἁγιορειτῶν Ἱερομονάχου Τύχωνος, τοῦ ἐν τῷ ἐν τῇ Σκήτῃ Καψάλας Ἱερῷ Σταυρονικητιανῷ Κελλίῳ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀσκήσαντος, καί μοναχοῦ Γεωργίου, τοὐπίκλην Χατζη-Γεώργη, τοῦ ἐκ Καππαδοκίας καταγομένου καί ἐν Κωνσταντινουπόλει κοιμηθέντος.

