Ανυποχώρητοι παραμένουν μέχρι στιγμής οι αγρότες και τα μπλόκα συνεχίζουν να βρίσκονται σε πολλά σημεία ανά την Ελλάδα.

Σήμερα το απόγευμα ολοκληρώθηκε η συνάντηση αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης με τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Κώστα Τσιάρα και τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τι δεσμεύτηκαν να εξετάσουν οι Χατζηδάκης – Τσιάρας

Στη σημερινή συνάντηση, οι δύο υπουργοί δεσμεύτηκαν ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει ένα σύνολο στοχευμένων παρεμβάσεων που αφορούν το αυξημένο κόστος παραγωγής, τη λειτουργία των συνεταιρισμών, καθώς και ειδικά τεχνικά ζητήματα στους τομείς φυτικής και ζωικής παραγωγής.

1. Κόστος παραγωγής

Οι υπουργοί δήλωσαν ότι θα εξεταστούν λύσεις για δίκαιη και λειτουργική εφαρμογή της επιστροφής ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, ειδικά για τα θερμοκήπια, τα οποία σήμερα –με τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα– μένουν εκτός και δεν λαμβάνουν την ενίσχυση.

Το ζητούμενο είναι ένα σχήμα που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους καταναλώσεις.

2. Ψηφιακό δελτίο αποστολής

Για το νέο ψηφιακό δελτίο αποστολής υπήρξε ήδη μια πρώτη διευθέτηση για τους ελαιοπαραγωγούς, με παράταση στην εφαρμογή.

Το υπουργείο δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει αντίστοιχες προσαρμογές και για άλλους κλάδους όπου χρειάζονται μεταβατικές λύσεις.

3. Τιμή γάλακτος – ενίσχυση κτηνοτροφίας

Θα εξεταστούν παρεμβάσεις για το κόστος παραγωγής γάλακτος και το πώς μπορεί να διαμορφωθεί μια πιο συμφέρουσα τιμή πώλησης για τους κτηνοτρόφους, μέσω στοχευμένων εργαλείων στήριξης ή διορθωτικών κινήσεων στην αγορά.

4. Εναλλακτικοί τρόποι αποζημίωσης

Οι υπουργοί δεσμεύτηκαν ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει εναλλακτικές μορφές αποζημίωσης για το αυξημένο κόστος παραγωγής, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και κάθε κλάδου.

5. Δασικές εκτάσεις – αναγνώριση ως βοσκότοποι

Στο θέμα των βόσκησης και των δασικών εκτάσεων, επισημάνθηκε ότι η αναγνώριση μπορεί να γίνει μόνο μέσα από διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.

Επειδή η φετινή κατανομή και πληρωμή βοσκοτόπων έχει ήδη ολοκληρωθεί, το υπουργείο δεσμεύτηκε ότι το ζήτημα θα εξεταστεί από του χρόνου με την ολοκλήρωση των σχεδίων.

Τι θα συζητηθεί αύριο

Αύριο θα γίνει συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο, όπου θα εξεταστούν εξειδικευμένα ζητήματα που απαιτούν μετρήσεις, στοιχεία και διοικητικές λύσεις. Μεταξύ αυτών:

η τεχνική δυνατότητα και οι όροι εφαρμογής δίκαιης επιστροφής ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο για θερμοκήπια και άλλες κατηγορίες παραγωγών

και οι δίκαιης επιστροφής ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο για θερμοκήπια και άλλες κατηγορίες παραγωγών λεπτομέρειες για την παράταση ή τις εξαιρέσεις στο ψηφιακό δελτίο αποστολής

ή τις στο ψηφιακό δελτίο αποστολής τα δεδομένα για το κόστος παραγωγής γάλακτος και πιθανές παρεμβάσεις που δεν παραβιάζουν τους κανόνες της αγοράς

και πιθανές παρεμβάσεις που δεν παραβιάζουν τους κανόνες της αγοράς τα εναλλακτικά μοντέλα αποζημιώσεων για αυξημένες δαπάνες ανά περιοχή

για αυξημένες δαπάνες ανά περιοχή ο προγραμματισμός για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, και πώς αυτά θα ενσωματωθούν στις μελλοντικές κατανομές βοσκοτόπων

Η αυριανή τεχνική συνάντηση θα κρίνει αν υπάρχει περιθώριο για συγκεκριμένες λύσεις, ώστε να ακολουθήσει εκ νέου πολιτική συνάντηση με τους υπουργούς.

Δηλώσεις μετά τη συνάντηση

Ο πρόεδρος του Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Ανωγείων, Στέφανος Χαιρέτης, δήλωσε: «Είμαστε σε διάλογο με την κυβέρνηση. Θα μιλήσουμε και αύριο. Θα συνεχιστεί και αύριο η συζήτηση. Προσπαθούμε να βρούμε τη σωστή λύση. Αύριο το μεσημέρι έχουμε συνάντηση στις 12 (11:30 είναι το σωστό) με όλους και θα σας πούμε το αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα κλίμα, αλλά προχωρούμε τη συζήτηση· δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω».

Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, δήλωσε με τη σειρά του: «Συνεχίζουμε να συζητούμε. Αύριο θα μείνουμε εδώ να το παλέψουμε όσο μπορούμε. Αύριο στις 11:30 πάλι το ραντεβού. Είναι 150.000 παραγωγοί κάτω και ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Άμα έρθω και πω πως πάμε σε πόλεμο, θα ήταν το τελευταίο που θα έκανα.

Πρώτα θα εξαντλήσω όλα τα περιθώρια. Υπάρχει αισιοδοξία, γι’ αυτό μένουμε. Η τεχνική λύση έχει "πεθάνει" και αναζητούμε άλλες λύσεις. Γι’ αυτό μένουμε εδώ».

Συνάντηση αγροτών με τον Κώστα Τσιάρα | EUROKINISSI

Ο Χρήστος Λίδης, εκπρόσωπος ελαιοπαραγωγών Κρήτης και μέλος της συντονιστικής επιτροπής Ηρακλείου, δήλωσε:«Ακούσαμε “θα…” και “θα δούμε”. Παίρνουμε ψίχουλα. Ζητάμε απελευθέρωση εργατών γης γιατί έχει εκτοξευθεί το κόστος. Σύντομα το ελαιόλαδο θα πάει 10–15 ευρώ. Υπάρχει διάθεση να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση, αλλά δεν έχει να μας δώσει κάτι πλέον. Μας μίλησαν ωραία, ήταν ευγενικοί, αλλά τη φιλοξενία δεν τη βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Εμένα μου στοιχίζει ένα λίτρο 7 ευρώ και πρέπει να το πουλήσω 4,5–5 ευρώ».

Αγρότες: Πιθανός ο αποκλεισμός του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης

Στην τελική ευθεία είναι ο σχεδιασμός των αγροτών για την απόβασή τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα το πρωί της Παρασκευής.

Η συζήτηση για το λιμάνι στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη γίνει από τις αρχές της εβδομάδας με τους αγρότες από τα κοντινά στη Θεσσαλονίκη μπλόκα, την ίδια περίοδο που σχεδίαζαν τον αποκλεισμό στο λιμάνιο του Βόλου.

Μπλόκα αγροτών: Σύσκεψη την Παρασκευή στη Νίκαια

Την ίδια στιγμή, προγραμματίζεται αύριο (12/12) ειδική σύσκεψη στο Πνευματικό Κέντρο της Νίκαιας, Λάρισας, για τη συμμετοχή στην οποία έχει απευθυνθεί κάλεσμα προς όλα τα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Στη σύσκεψη αναμένεται να είναι εκπρόσωποι από τουλάχιστον από 35 – 40 μπλόκα.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δέχονται εργαζόμενους και συνταξιούχους μέσα από τα σωματεία όλου του νομού της περιοχής, ενώ το μπλόκο σύσκεψη επισκέφτηκε και ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, ο οποίος επίσης δήλωσε τη συμπαράστασή του, εκφράζοντας την ανησυχία του για την ερήμωση της υπαίθρου, όπως είπε. Στο σημείο αναμένεται και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Το Σάββατο η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, όπου θα οριστεί η συντονιστική επιτροπή και θα καθοριστεί η ενιαία ατζέντα αιτημάτων προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι υπήρχε αίτημα της κυβέρνσης να προκύψει και Εθνική Συντονιστική Επιτροπή για να υπάρξει σαφές πλαίσιο αιτημάτων.