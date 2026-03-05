Όλα τα στοιχεία για τις ελληνικές φυλακές: Κρατούμενοι ανά αδίκημα και υπηκοότητα

Ο υφυπουργός Γ. Λαμπρόπουλος διαβίβασε στη Βουλή στοιχεία για τους αλλοδαπούς κρατούμενους από το 2020, ανά υπηκοότητα και ανά αδίκημα. Όπως προέκυψε, γενικά οι κρατούμενοι στις φυλακές της χώρας είναι 13.530.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία διαβιβάστηκαν σε απάντηση ερώτησης που είχε απευθύνει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η βουλευτής της «Νίκης» Ασπασία Κουρουπάκη και με τη σημείωση του υφυπουργού για τη διαχρονική συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), καθώς και με διεθνείς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς, όπως η EUROSTAT και το Συμβούλιο της Ευρώπης (SPACE), μέσω της παροχής αξιόπιστων και εναρμονισμένων στατιστικών δεδομένων.

Τι προκύπτει από τα στοιχεία για τους κρατούμενους

Στο σύνολο 13.530 κρατουμένων, οι αλλοδαποί είναι 6.939, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που συλλέχθηκαν 29.1.2026.

Στοιχεία ανά αδίκημα:

Για ναρκωτικά κρατούνταν 1.365 αλλοδαποί

κρατούνταν 1.365 αλλοδαποί 602 για κλοπή (περιλαμβάνεται και η διάρρηξη)

485 κρατούνταν για ληστεία

308 για εγκληματική οργάνωση

244 για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως

132 για βιασμό

129 για απόπειρα ανθρωποκτονίας

94 για συμμορία

92 για παράνομη παραμονή

Στοιχεία ανά υπηκοότητα

αλβανικής καταγωγής (1.567)

πακιστανικής καταγωγής (499)

αιγυπτιακής καταγωγής (497)

σουδανικής (328)

αφγανικής (303)