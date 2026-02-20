Όλγα Κεφαλογιάννη: Απέσυρε την αγωγή κατά του Μίνου Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών τους

Η Όλγα Κεφαλογιάννη απέσυρε την αγωγή που είχε καταθέσει κατά του Μίνου Μάτσα σχετικά με το ζήτημα της επιμέλειας των παιδιών τους. Aπέστειλε στον αντίδικο δήλωση παραίτησης από την αγωγή, επικαλούμενη νέα προσπάθεια εξεύρεσης βέλτιστης λύσης μεταξύ των δύο γονέων, με γνώμονα το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων τους.

Το προηγούμενο διάστημα είχε δημιουργηθεί «θόρυβος» γύρω από την αποκαλούμενη «τροπολογία για τη μεταρρύθμιση της συνεπιμέλειας» που ψηφίστηκε στις 19 Δεκεμβρίου και επιτρέπει σε έναν γονέα να ζητήσει εκ νέου εξέταση της υπόθεσης όταν θεωρεί ότι έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά οι συνθήκες ζωής του παιδιού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Ιωάννα Μάνδρου στην εκπομπή Live News η κίνηση αυτή «έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και έχει και πραγματικά, ότι περιμένει να δικάσει το Εφετείο, όπως ήταν πριν η κατάσταση πριν μπει αυτή η διάταξη που δημιούργησε τον τεράστιο θόρυβο και περιμένει το Εφετείο για να της πει αν αυτή η απόφαση που έχει μπορεί να αλλάξει».

«Η Κυβέρνηση θα επανεξετάσει αυτή τη διάταξη, όχι αποσύροντάς τη, αλλά θα την πάρει πίσω γιατί θα κάνει μια γενικότερη αναδιαμόρφωση αυτού που λέμε δίκαιο της επιμέλειας. Διότι αυτό το δίκαιο του '21 στην πράξη έχει προβλήματα», συνέχισε η δημοσιογράφος.