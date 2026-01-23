Συνεπιμέλεια: Τι προβλέπει τελικά η τροπολογία που χρησιμοποίησε η Κεφαλογιάννη;

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη τοποθετήθηκε δημόσια μετά τις επικρίσεις για την απόφασή της να κάνει χρήση της πρόσφατης ρύθμισης του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τη μεταρρύθμιση ζητημάτων για τη συνεπιμέλεια.

Η τροπολογία, που ψηφίστηκε στις 19 Δεκεμβρίου, επιτρέπει σε έναν γονέα να ζητήσει εκ νέου εξέταση της υπόθεσης όταν θεωρεί ότι έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά οι συνθήκες ζωής του παιδιού.

Στην ανάρτησή της, η υπουργός υπογράμμισε ότι η ρύθμιση είναι «σωστή και δίκαιη», καθώς δίνει σε κάθε γονέα το δικαίωμα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη όταν το συμφέρον του παιδιού το απαιτεί.

Μαντάς για συνεπιμέλεια: «Α λα καρτ η ενημέρωση του Υπουργείου»

Ο ποινικολόγος Θεόδωρος Μαντάς μίλησε στο OPEN για τις αλλαγές που φέρνει η τροπολογία στην επιμέλεια των παιδιών.

«Για μία ακόμα φορά έρχεται στο προσκήνιο ο τρόπος της νομοθέτησης. Θεωρώ ως πρόβλημα μέγιστης σημασίας, ότι για μία ακόμα φορά αναφύεται, ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να νομοθετεί.

Όταν δεν συγκροτούνται πλέον, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, όταν δεν καλούνται σε διάλογο οι επιστημονικοί φορείς, όταν δεν τίθεται ένα θέμα στη δημόσια διαβούλευση, νομιμοποιείται έτσι οποιοσδήποτε μιλά για αιφνιδιασμό και για α λα καρτ ενημέρωση.

Δεν μπορώ να ακούω τον παύλο Μαρινάκη να λέει ότι στο νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠ έχουν εμφιλοχωρήσει πολλές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, άρα με την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης, εάν θέλουμε να λύσουμε προβλήματα, με έναν τρόπο αυτοτελή, φέρνουμε στη Βουλή τις προτάσεις μας και, κατά την άποψή μου, τις βάζουμε στην κρίση της δημόσιας διαβούλευσης.

Μέχρι τώρα είχαμε το θέμα της επιμέλειας, της γονικής μέριμνας, της επικοινωνίας των εν διαστάσει συζύγων με τα παιδιά. Τι έρχεται τώρα και ρυθμίζεται; Για πρώτη φορά δίνεται το δικαίωμα στον διάδικο που έχει ασκήσει έφεση, να απευθυνθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την πρωτόδικη απόφαση, και να ζητήσει να μεταρρυθμίσει την απόφαση, εάν αυτό επιτάσσει το συμφέρον του παιδιού».

Όπως εξήγησε στη συνέχεια ο κ. Μαντάς, το πρόβλημα στη νέα τροπολογία εμφανίζεται στον, κατά την κρίση του, αόριστο τρόπο με τον οποίο ορίζεται το οποιοδήποτε επείγον μπορεί να συντρέχει και να «επιτάσσει» αλλαγές στις αποφάσεις για τα παιδιά, ενέχοντας τον κίνδυνο να δημιουργεί αλλεπάληλες μεταρρυθμίσεις των αποφάσεων, έρμαιες των αιτημάτων των γονέων.