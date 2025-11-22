Όλγα Κεφαλογιάννη - Μίνως Μάτσας: Τέλος στη δικαστική διαμάχη για τα παιδιά τους - Ορίστηκε πλήρης συνεπιμέλεια

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα δίδυμα παιδιά της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνου Μάτσα φαίνεται πως ολοκληρώνεται η διαμάχη του πρώην ζευγαριού.

Το Πρωτοδικείο Αθηνών με την η υπ’ αρ. 2226/2025 απόφασή που εκδόθηκε πρόσφατα, επισφράγησε ως αυτονόητη την οριστική λύση του γάμου τους και ρύθμισε το καθεστώς της επιμέλειας των τέκνων τους.

Συγκεκριμένα το δικαστήριο αποφάσισε την πλήρη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών από τους γονείς τους με εναλλασσόμενη κατοικία και απολύτως ισόχρονη κατανομή του τόπου διαμονής τους. Με αυτό τον τρόπο και οι δύο γονείς θα μπορούν να συμβάλουν θετικά και υπεύθυνα στην περαιτέρω ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών τους.

Επιπλέον, το δικαστήριο απέρριψε οριστικά την κατασκευασμένη εικόνα, που επί ένα έτος επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί μέσω του τύπου ως υποτιθέμενη αιτία του διαζυγίου και προέταξε επί της ουσίας την ασυμφωνία των χαρακτήρων των πρώην συζύγων.