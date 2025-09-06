Όλη η Ελλάδα στους δρόμους για τα Τέμπη: Το «Δικαιοσύνη» ήχησε από πόλη σε πόλη

Από πόλη σε πόλη, δεκάδες χιλιάδες πολίτες, οργανωμένοι και μη, έδωσαν το «παρών» στο κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού και των υπόλοιπων οικογενειών για συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τα Τέμπη και το πέρας της ανακριτικής διαδικασίας από τον εφέτη ανακριτή.

Τουλάχιστον 10.000 πολίτες βρέθηκαν στην πλατεία Συντάγματος, όπου ήταν το κεντρικό κάλεσμα για τα Τέμπη, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν ομιλίες από συγγενείς θυμάτων και επιζώντες του δυστυχήματος, με αποκορύφωμα αυτήν της Μαρίας Καρυστιανού.

Στο Σύνταγμα, ωστόσο, με τη λήξη των ομιλιών, σημειώθηκαν επεισόδια ανάμεσα σε κουκουλοφόρους και αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ, με την ένταση να λήγει μετά από λίγη ώρα χωρίς να πάρει έκταση.

Επεισόδια στο Σύνταγμα για τα Τέμπη | Eurokinissi

Συγκέντρωση για τα Τέμπη | Eurokinissi

Τέμπη: Συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας

Μαζική διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε απόψε στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, κατόπιν πρωτοβουλίας του συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Οι συγκεντρωμένοι, με πανό και συνθήματα, ζήτησαν την απόδοση δικαιοσύνης, λέγοντας ταυτόχρονα ότι η μνήμη των θυμάτων σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, δεν πρέπει να ξεχαστεί.

Μετά τις ομιλίες και το τέλος της συγκέντρωσης, ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, η οποία πέρασε έξω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Πάτρας και από το δικαστικό μέγαρο.

Ανάλογες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν στον Πύργο, στο Αγρίνιο και σε άλλες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις και πορείες που πραγματοποίησαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης συνδικάτα, φορείς και συλλογικότητες, με αφορμή τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ.

ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ έκαναν πορεία με αφετηρία το άγαλμα του Βενιζέλου και το ΠΑΜΕ με αφετηρία την πλατεία ΧΑΝΘ. Ξεχωριστή κινητοποίηση έκαναν συλλογικότητες και σωματεία της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου.

Συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και κόσμος που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα τους συγκεντρώθηκαν στην πλατεία ΧΑΝΘ, ζητώντας δικαίωση. Πριν από τις πορείες έγιναν 16 προσαγωγές και 3 συλλήψεις (2 για ναρκωτικά και 1 για μη έκδοση ταυτότητας)

Οι δρόμοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης άρχισαν σταδιακά να αποδίδονται στην κυκλοφορία.

Συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη | Eurokinissi

Συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη | Eurokinissi

Με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη την Ελλάδα οι Σύλλογοι του Πανελλαδικού Δικτύου Τ57 των Τεμπών διαδήλωσαν το απόγευμα του Σαββάτου (6/9/25) την απαίτηση τους για δικαιοσύνη σε ένα έγκλημα που στοίχισε τη ζωή 57 αθώων ψυχών.

Μία τέτοια συγκέντρωση έγινε και στη Λαμία στην πλατεία Πάρκου από το Σύλλογο Τ57 Λαμίας «Ελπίδα Χούπα» που ιδρύθηκε τον περασμένο Ιούνιο. Αν και το κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού έγινε μόλις πριν λίγα 24ωρα και όλες οι συγκεντρώσεις διοργανώθηκαν την τελευταία στιγμή με την ενημέρωση να γίνεται αποκλειστικά μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, στη Λαμία και στην πορεία που ακολούθησε, οι συγκεντρωμένοι έφτασαν τα 1.000 περίπου άτομα. Χαρακτηριστικά γέμισαν όλη την Κολοκοτρώνη στο σημείο εκκίνησης αλλά και όλη την Καραγιαννοπούλου από όπου η πορεία κατέληξε και πάλι στο Πάρκο γύρω στις 20:10.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έγιναν στην Κρήτη, στη Λάρισα, στον Βόλο, στο Ναύπλιο και το ευρύτερο Άργος, με τον κόσμο να ανταποκρίνεται, παρά το σύντομο χρονικό διάστημα, στο κάλεσμα των οικογενειών των θυμάτων.