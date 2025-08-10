Όλη η Ελλάδα στους δρόμους για την Παλαιστίνη: Συγκεντρώσεις σε 70 πόλεις και χωριά

Ένα μεγάλο κύμα κινητοποιήσεων αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα, με πάνω από 70 πόλεις, νησιά και χωριά στην Ελλάδα να διοργανώνουν δράσεις διαμαρτυρίας.

Η κεντρική κινητοποίηση πραγματοποιείται, με μεγάλη συμμετοχή, αυτή την ώρα στο Σύνταγμα, με βασικό σύνθημα «σταματήστε τη γενοκτονία», ενώ ακολουθεί η μαζική κινητοποίηση της Θεσσαλονίκης.

Από τα ακριτικά νησιά όπως η Γαύδος και η Σαμοθράκη, μέχρι δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως η Σαντορίνη, η Πάρος και η Κέρκυρα, και από μεγάλες πόλεις όπως η Πάτρα και το Ηράκλειο μέχρι ορεινά χωριά όπως οι Μελισσουργοί της Άρτας, οι πολίτες έστειλαν το δικό τους μήνυμα.

Παλαιστίνη: Πού πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις

Το αρχικό κάλεσμα έγινε από τη διεθνή οργάνωση BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), ωστόσο ανακοινώσεις συμμετοχής εξέδωσαν πολλά κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, σωματεία, συλλογικότητες και ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Λόγω των συγκεντρώσεων, τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη, η Τροχαία έχει προβεί σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Κινητοποιήσεις υπέρ της Παλαιστίνης πραγματοποιούνται σήμερα σε:

​Κυκλάδες

Σύρος, Πλ. Μιαούλη

Τήνος, Χωριό Κουμάρος

Πάρος, Κάστρο Παροικιάς

Νάξος, Πλ. Μανδηλαρά, Χώρα

Νάξος, Απείρανθος

Κουφονήσι, Λιμάνι

Δονούσα, Λιμάνι Σταύρου

Αμοργός, Λιμάνι Καταπόλων

Άνδρος, Όρμος Κορθίου

Ανάφη, Δημαρχείο

Σαντορίνη, Κάστρο Οίας

Φολέγανδρος, Πλ. Πούντας

Σίφνος, Πλ. Αρτεμώνα

Κέα, Πλ. Ηρώων

Μήλος, Αρχαιολογικό Μουσείο, Πλάκα

Σποράδες

Σκόπελος, Δημοτικό Καφενείο

Δωδεκάνησα

Κως, Πλ. Ελευθερίας

Ρόδος, Είσοδος μεσαιωνικής τάφρου

Νίσυρος, Λιμάνι Μανδρακίου & Αγ. Σάββας

Τήλος, Λιβάδια

Κάρπαθος, Επαρχείο

Λέρος, Αγ. Μαρίνα

Κάλυμνος, Πνευματικό Κέντρο

Πάτμος, Ανεμόμυλοι Χώρας

Επτάνησα

Ζάκυνθος, Περιφέρεια

Λευκάδα, Εθνική Τράπεζα

Μεγανήσι, Πλατεία Βαθύ

Κεφαλονιά, Αερολιμένας Αργοστολίου

Κύθηρα, Πλ. Χώρας

Κέρκυρα, Πλατεία Ανουντσιάτα

Βόρειο Αιγαίο

Σαμοθράκη, Λιμάνι Καμαριώτισσας

Λήμνος, Καλλιόπη (πεζοπορία προς Κέρος)

Μυτιλήνη, Πάρκο μικρασιατικής καταστροφής

Ερεσσός, Καφέ AJ

Ικαρία, Εύδηλος

Φούρνοι Κορσέων, Λιμάνι

Σάμος, Πλ. Καρλοβασίου

Χίος, Προκυμαία

Κρήτη

Χανιά, Ναυτικό Μουσείο

Ηράκλειο, Μηχανοκίνητη πορεία (Ν. Αλικαρνασσός)

Ρέθυμνο, Πλατεία Καλλιρρόης Σιγανού-Παρρέν

Ιεράπετρα, Κεντρική πλατεία

Άγιος Νικόλαος, παραλία Χαβάνια

Γαύδος, Λιμάνι Καραβέ

Αργοσαρωνικός

Αγκίστρι, Λιμάνι Σκάλας

Ήπειρος

Καλοχώρι Ιωαννίνων, Πλατεία

Μελισσουργοί Άρτας, Πλατεία

Πρέβεζα, Δικαστήρια

Πελοπόννησος

Πάτρα, Πλατεία Γεωργίου

Κιάτο, Πεζόδρομος

Ναύπλιο, Πλ. Δημαρχείου

Λεωνίδιο, Πλ. Μαρτάνο

Ερμιόνη, Λιμάνι

Καλαμάτα, Λιμάνι (Χιλιόμετρο)

Αρχαία Ολυμπία, Είσοδος αρχαιολογικού χώρου

Γύθειο, παραλία Βαθύ Γυθείου

Κορώνη, Μόλος Κορώνης

Βασιλίτσι, Πλατεία Μπίζου

Θεσσαλία

Μηλιές Πηλίου, Πάρκινγκ πλατείας

Μηλίνα Πηλίου, Μόλος

Χορευτό Πηλίου, Πλατεία Γ. Δροσίνη

Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία

Χαλκιδική, Σκάλα Ψακουδίων

Θεσσαλονίκη

Ουρανούπολη, Παραλία Καμπούδι

Έδεσσα, Κήπος των Παιδιών, Παναγίτσα

Αλεξανδρούπολη, Δημαρχείο

Θάσος, Εθνική Τράπεζα

Στερεά Ελλάδα

Πόρτο Ράφτη, Μαρκόπουλο, Πλαζ Αυλάκι

Αθήνα, Σύνταγμα

Καρπενήσι, Κεντρική πλατεία

Μετέωρα, Τέρμα οδού Μετεώρων

Χαλκίδα, Μνημείο Εθνικής Αντίστασης

Αρκίτσα, Λιμάνι