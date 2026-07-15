Ολική έκλειψη ηλίου τον Αύγουστο: Πότε θα γίνει η μέρα νύχτα - Τι ισχύει για την Ελλάδα

Η ολική έκλειψη ηλίου που θα έρθει τον Αύγουστο αυτού του καλοκαιριού έχει ήδη προτρέψει πολλούς να αγοράσουν τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά τους.

Το φαινόμενο θα παρατηρηθεί στις 12 Αυγούστου, για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από δύο χρόνια. Σύμφωνα με τη NASA, η ολική έκλειψη δεν θα είναι ορατή στην Ελλάδα, αλλά θα μπορέσουμε να τη δούμε ως μερική έκλειψη.

Στην πλήρη της φάση θα ,μπορέσουν να την παρατηρήσουν μόνο οι περιοχές της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας, της βόρειας Ισπανίας και της βορειοανατολικής Πορτογαλίας, στην Ευρωπαϊκή μας γειτονιά.

Ολική έκλειψη ηλίου: Τώρα και στην Ευρώπη

Την ίδια στιγμή, η μερική έκλειψη (κατά την οποία κρύβεται μόνο ένα μέρος του ηλιακού φωτός) θα είναι επίσης ορατή σε περιοχές της Ευρώπης, της Αφρικής και της Βόρειας Αμερικής.

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Η τελευταία ολική έκλειψη ηλίου ήταν ορατή από το Μεξικό, τις ΗΠΑ και τον Καναδά τον Απρίλιο του 2024. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), η τελευταία φορά που το φαινόμενο ήταν ορατό από την ηπειρωτική Ευρώπη ήταν το μακρινό 2006.

Το φαινόμενο του Αυγούστου αποτελεί την πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που θα είναι ορατή από την ηπειρωτική Ισπανία από το 1905 -και είναι η πρώτη από τις τρεις ηλιακές εκλείψεις που θα βιώσει η χώρα από τώρα έως το 2028, σύμφωνα με την ESA.

Έκλειψη ηλίου: Οι ακριβείς ώρες για την Ελλάδα

Το «μονοπάτι» της ολικής έκλειψης θα εκτείνεται σε μήκος 8.300 χιλιομέτρων. Θα ξεκινήσει πάνω από την ακτογραμμή της Αρκτικής (γύρω στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδας), θα περάσει κοντά από τον Βόρειο Πόλο και στη συνέχεια θα κινηθεί πάνω από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία και τη βόρεια Ισπανία, σύμφωνα με το EarthSky.

Για να ελέγξετε την ακριβή ώρα που θα συμβεί η έκλειψη στην περιοχή σας και πώς θα φαίνεται, μπορείτε να επισκεφθείτε το Time and Date. Όπως γράφει η ιστοσελίδα, η έκλειψη θα φανεί μερικώς στην Ελλάδα, περίπου στις 20:30 με 20:40, τη 12η Αυγούστου.

Για όσους ζουν εκτός των παραπάνω περιοχών, η ESA θα μεταδώσει ζωντανά (livestream) την ολική έκλειψη από το Αστροφυσικό Αστεροσκοπείο Javalambre στο Τερουέλ της Ισπανίας.