Ολοκαύτωμα της Βιάννου: Εβδομάδα εκδηλώσεων μνήμης για τις ναζιστικές θηριωδίες

Για να παραμείνει ζωντανή η μνήμη της ναζιστικής θηριωδίας από το γερμανικό στρατό κατοχής το 1943, που έμεινε στην ιστορία ως Ολοκαύτωμα της Βιάννου, θα διεξαχθούν σχετικές εκδηλώσεις από τις 12 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου στο μαρτυρικό χωριό.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου: «Συμπληρώνονται φέτος 82 χρόνια από το Ολοκαύτωμα των χωριών της Βιάννου και της Δυτικής Ιεράπετρας, το μαύρο Σεπτέμβρη του 1943, ένα από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα του Γ΄ Ράιχ σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη.

Το δεύτερο μεγαλύτερο Ολοκαύτωμα από πλευράς αριθμού θυμάτων στην Ελλάδα. Από τις 14-16.9.1943 ο τακτικός στρατός της ναζιστικής Γερμανίας δολοφόνησε άνανδρα και εν ψυχρώ, με βάση ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, 401 άμαχους πολίτες.

Οι εκδηλώσεις για το Ολοκαύτωμα της Βιάννου

Μεταξύ των σφαγιασθέντων περιλαμβάνονται παιδιά, γυναίκες, κατάκοιτοι και ηλικιωμένοι. Παράλληλα ο γερμανικός στρατός κατοχής λεηλάτησε και στη συνέχεια κατέστρεψε τα χωριά της Βιάννου και της Δυτικής Ιεράπετρας.

Παράλληλα, όμως, συμπληρώνονται και 80 έτη από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών, στην οποία η Ελλάδα είχε καθοριστική συμβολή με τη μεγαλειώδη Αντίσταση και την ανείπωτη θυσία των Ελλήνων.

Στόχος μας είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων που θα κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη, θα αναδείξουν το Ολοκαύτωμα της Βιάννου ως εθνικό, ευρωπαϊκό, οικουμενικό ορόσημο, θα τιμήσουν την Εθνική μας Αντίσταση και τα σπουδαία επιτεύγματά της και θα αναδείξουν το ιερό και απαράγραπτο αίτημα της Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών.

Ειδικά φέτος, σκοπεύουμε να δώσουμε ιδιαίτερο χρώμα στις εκδηλώσεις μας φιλοξενώντας μαθητές και εκπαιδευτικούς από τη Θεσσαλία οι οποίοι παρουσιάζουν ένα εξαιρετικό μουσικοθεατρικό δρώμενο για την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης των μαρτυρικών χωριών της Ελλάδας στο πλαίσιο του Διασχολικού Προγράμματος του 5ου Γυμνασίου και 5ου Λυκείου Λάρισας με θέμα: «Δημοκρατία και Εκπαίδευση».

Στις εκδηλώσεις μας επίσης μετέχουν επίσης με ενεργό τρόπο ο Σύλλογος Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρούστα Λασιθίου, οι δήμαρχοι Διστόμου και Αγίου Νικολάου, δήμαρχοι και εκπρόσωποι των μαρτυρικών χωριών της Κρήτης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συμμετοχή της Heike Haenschel, πρώην βουλευτή της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Βουλής τ. Βουλευτής του κόμματος της Αριστεράς (Die Linke) στη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή (Bundestag) και στην πρώτη γραμμή του κοινού μας αγώνα για Δικαιοσύνη και Αποζημίωση, μαζί με αντιπροσωπεία Γερμανών Δημοκρατών – Αντιφασιστών».

