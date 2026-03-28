Ολοκληρώθηκε η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη στη Βουλιαγμένη

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου, η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, κατά τη διάρκεια κατάδυσης του.

Σπηλαιοδύτες και εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποίησαν κατάδυση στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί ο άτυχος άνδρας, μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο είχαν τοποθετηθεί ανθεκτικά σχοινιά καθοδήγησης, ώστε οι δύτες να μπορέσουν να κατέβουν με ασφάλεια στο βάθος των 30–32 μέτρων. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες και μια πολύωρη επιχείρηση, η σορός εντοπίστηκε και ανασύρθηκε,

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος δύτης αγνοούνταν από το μεσημέρι της Κυριακής. Ο άνδρας ήταν πιλότος και έμπειρος στις καταδύσεις. Είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με έναν ακόμη δύτη για κατάδυση, ο οποίος ήταν εκείνος που κάλεσε τις Αρχές όταν επέστρεψε πίσω στην ακτή.

Το σημείο, όπου εντοπίστηκε, απέχει λίγα μέτρα από την ακτή και περιλαμβάνει ένα γνωστό θαλάσσιο πηγάδι βάθους περίπου 28 μέτρων, με σημεία που θυμίζουν σπηλιές και ισχυρά υπόγεια ρεύματα, χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνο για καταδύσεις.