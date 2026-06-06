Ολοκληρώθηκε η μεταφορά με ελικόπτερο 59χρονου πεζοπόρου που τραυματίστηκε στον Όλυμπο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση μεταφοράς τραυματισμένου άνδρα, 59 ετών, Τσέχικης υπηκοότητας, με ελικόπτερο από τον Όλυμπο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τις μεσημβρινές ώρες της 6ης Ιουνίου 2026, όταν ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για την μεταφορά τραυματισμένου από το Καταφύγιο Κάκκαλος του Ολυμπού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας κατά τη διάρκεια πεζοπορίας υπέστη πτώση που οδήγησε στον τραυματισμό του, στη θέση Λούκι του Μύτικα. Αρχικά, υπάλληλοι του καταφυγίου στο Καταφύγιο Κάκκαλος ττον μετέφεραν.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Π.Σ. το οποίο ξεκίνησε απο Θεσσαλονίκη με ιατρικό προσωπικό, στη συνέχεια μετέβη στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου παρέλαβε ομάδα 4 πυροσβεστών από την Π.Υ. Λιτοχώρου και κατευθύνθηκε στο ελικοδρόμιο του Καταφυγίου Κάκκαλος, στον Όλυμπο, απο όπου παρέλαβε τον τραυματία.