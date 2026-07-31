Ολονύχτια μάχη δίνουν οι πυροσβέστες με τις φλόγες στη Βοιωτία - Βίντεο από την πύρινη λωρίδα

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες ετοιμάζονται να δώσουν οι περίπου 170 πυροσβέστες που βρίσκονται ακροβολισμένοι στα «κόκκινα» σημεία της Βοιωτίας όπου μαίνονται οι μεγάλες πυρκαγιές.

Οι τελευταίες εικόνες προκαλούν έντονη ανησυχία καθώς η πύρινη λωρίδα που κατεβαίνει από το βουνό δείχνει να έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, «αγκαλιάζοντας» μεγάλο κομμάτι πρασίνου.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής (ώρα 22:35), τα μεγάλα μέτωπα είναι δύο: το πρώτο στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Βασιλείου και το δεύτερο στην περιοχή της Ξηρονομής.

Κλοιό σχηματίζουν οι πυροσβέστες στα μέτωπα

Στον Άγιο Βασίλειο – Καλαμάκι, η προσοχή της Πυροσβεστικής είναι ταυτόχρονα στραμένη σε Άγιο Βασίλειο, Προσήλιιο και Πόρτο Γερμενό. Όπως αναφέρουν τα στελέχη της Πυροσβεστικής, πρόκειται για μια μεγάλη δασική έκταση γι’ αυτό και οι δυνάμεις είναι σε διασπορά -εστιάζοντας, ωστόσο, στους οικισμούς.

Στην περιοχή παραμένουν πάνω από 100 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 29 οχήματα. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο, αυτό της Ξηρονομής, ως επί το πλείστον η κατάσβεση εντοπίζεται δυτικά και νοτιοδυτικά της Ξηρονομής.

Πρόκειται για το κομμάτι που ξεκινά έξω από Δομβραίνα και φτάνει στον Άγιο Νικόλαο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει προκύψει αναφορά για προβλήματα σε οικιστικά κομμάτια, όμως υπάρχει έντονη παρουσία πυροσβεστικών δυνάμεων -τόσο σε οικισμούς, όσο και σε διασπορά.

Στο συγκεκριμένο σημείο επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα.