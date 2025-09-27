Όλυμπος Καρπάθου: Ένα ταξίδι στον χρόνο

Ανάμεσα στη Ρόδο και την Κρήτη βρίσκεται το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων, η Κάρπαθος.

Ένα νησί που γοητεύει με τις αντιθέσεις του και με την άγρια ομορφιά του.

Ένας ιδιαίτερος προορισμός για όσους αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες μακριά από την πολυκοσμία των διάσημων νησιών. Άγρια βουνά που περικλείουν μαγευτικές παραλίες και γραφικά χωριά με ολοζώντανες παραδόσεις και πολύχρωμα σπίτια που κοιτάζουν το Αιγαίο, συνθέτουν ένα μοναδικό παζλ νησιώτικης ομορφιάς.

