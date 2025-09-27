Όλυμπος Καρπάθου: Ένα ταξίδι στον χρόνο

Ανάμεσα στη Ρόδο και την Κρήτη βρίσκεται το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων, η Κάρπαθος.
Ένα νησί που γοητεύει με τις αντιθέσεις του και με την άγρια ομορφιά του.
Ένας ιδιαίτερος προορισμός για όσους αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες μακριά από την πολυκοσμία των διάσημων νησιών. Άγρια βουνά που περικλείουν μαγευτικές παραλίες και γραφικά χωριά με ολοζώντανες παραδόσεις και πολύχρωμα σπίτια που κοιτάζουν το Αιγαίο, συνθέτουν ένα μοναδικό παζλ νησιώτικης ομορφιάς.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- «Ό,τι και να πω το παιδάκι έφυγε»: Τα πρώτα λόγια της μοιραίας οδηγού που παρέσυρε στην Ηγουμενίτσα τον Μάξιμο
- «Άντε Μάνθο, ρίξε…»: Ο παρκαδόρος που σκότωσε την οδοντίατρο στη Βραυρώνα επειδή το ζήτησε
- Το αδικημένο ελληνικό νησί με τους 26 βαθμούς Οκτώβριο μήνα
- Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο εθνικός μύθος για τις πατάτες και η δολοφονία του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.