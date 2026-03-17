Ομαδικός βιασμός 17χρονης στα Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι

Μετά την πολύωρη απολογία τους ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας, ελεύθεροι αφέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, οι έξι συλληφθέντες, που κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό 17χρονης στα Χανιά, τον οποίο κατήγγειλε η ίδια.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να επιβάλουν στους νεαρούς περιοριστικούς όρους αλλά και χρηματικές εγγυήσεις από 2.000 έως 8.000 ευρώ. Σε έναν εκ των ανηλίκων επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος, εποπτείας από την επιμελήτρια ανηλίκων. Πρόκειται για έναν 15χρονο και έναν 18χρονο από τη Βουλγαρία, όπως και τρεις Ελληνες, 17, 21 και 27 ετών.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 17χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο όσα συνέβαιναν. Το περιστατικό έλαβε χώρα τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, όταν αρχικά πήγαν σε δωμάτιο τουριστικού καταλύματος και στη συνέχεια βρέθηκαν σε σπίτι στα Χανιά.