Ομόνοια, Πλατεία Μαβίλη, Βουλιαγμένης: Πόσο κόστιζε ένα «βρώμικο» σάντουιτς το 1993

Μαθαίνουμε σε μηνιαία βάση πια, πόσο ακριβαίνει το σουβλάκι, το σάντουιτς ή όπως θέλετε πείτε το. Η αρθρογραφία το συγκεκριμένο θέμα, για το «χρυσό» junk food είναι σχεδόν εσχατολογική, μας κάνει σχεδόν να φανταζόμαστε μελλοντικούς γερολαδάδες να κυκλοφορούν στο δρόμο και με το ύφος του Εφιάλτη να μας ενημερώνουν πως πουλάνε καλαμάκια, με ένα ευρώ το ένα.

Μόνο που κανείς δεν ξέρει από τι κρέας είναι αυτά τα καλαμάκια. Λίγο πριν παρεκκλίνουμε σε νοσηρά όνειρα με καλαμάκια και πίτες και λουκάνικα, προγραμματίζουμε τη χρονομηχανή μας στον Οκτώβριο του 1993 και επιχειρούμε να κάνουμε μια «περατζάδα» στα μαγαζιά της νυχτερινής Αθήνας που πουλάνε «βρώμικο». Έχουμε και μερικά κατοστάρικα στην τσέπη, περίπου 2.000 δραχμές. Φτάνουν, μη γκρινιάζετε.

Ομόνοια

Στην αρχή της Αθηνάς υπάρχει σαντουιτσάδικο που μας προειδοποιεί «η μπύρα σερβίρεται με ποικιλία σάντουιτς». Μαθαίνουμε πως αυτός ο οίκος του μερακλίδικου φαγητού πουλάει «σάντουιτς, λουκάνικα, μπουγάτσες, τυρόπιτες, μέχρι σάμαλι, τουλούμπες, γιαννιώτικα, κορνέ»

Πόσο κοστίζουν όλα αυτά: Για ένα σάντουιτς δίνουμε από 300 ως 1.200 δραχμές. Για ένα λουκάνικο χωριάτικο, 150 δραχμές. Αξίζει, είναι η σπεσιαλιτέ του καταστήματος.

Πλατεία Μαβίλη

Στην Οδό Σούτσου βρίσκουμε την καντίνα «Ο Καθαρός» και σύμφωνα με το περιοδικό ΚΛΙΚ εκεί συχνάζουν «όσοι δεν κατεβαίνουν παραλία και όσοι πιστεύουν στις δυνατότητες μελλοντικής εξέλιξης της Πλατείας Μαβίλη».

Τι προσφέρει το μαγαζί: Μόνο χοτ-ντογκ. Γενικά δεν ήταν εύκολο να βρεις ποικιλία εδεσμάτων και μενού ατελείωτα, σαν βιβλία, στις καντίνες των 90ς. Επίσης κανείς δεν αναζητούσε ποικιλία.

Πόσο κοστίζει: Γύρω στις 400 δραχμές. Μη ζητήσετε κοτομπουκιές, είπαμε, δεν είμαστε στο 2025.

Περιοδικό ΚΛΙΚ - Οκτωβριος 1993

Αγία Παρασκευή

Στην Αγίου Ιωάννου 65, εδρεύει η Corner μια πιτσαρία που φιλοδοξεί να μαζέψει τους φασαίους των 90s. Προσφέρει πίτσες, σάντουιτς, γλυκά, παγωτά (αυτό θεωρείται όντως ποικιλία) και η σπεσιαλιτέ του είναι το calzone «αίτνα» (γιατί είναι καυτερό ντε!) με μπόλικο κρεμμύδι και η πίτσα «Ντιάβολα» που έχει ντομάτα, πιπεριά, τυρί, ρίγανη.

Πόσο κοστίζουν όλα αυτά: Με 1.150 δρχ παίρνεις οτιδήποτε απλό και ως 1.850 κοστίζει οτιδήποτε «σούπερ». Όλοι προτείνουν τα «σούπερ» βεβαίως βεβαίως.

Σημείωση: Στο αντίστοιχο Corner της Γλυφάδας, επιτρέπεται και μια «εκκεντρικότητα», να παραγγείλεις εσπρέσσο στο μπάρ.

Βουλιαγμένης

Σας θέλω ψύχραιμους. Στην καντίνα Hollywood Inn παίζουν σάντουιτς έξτρα σπέσιαλ για τους ξενύχτηδες που μόλις έχουν πετάξει λουλουδικό και έχουν πιει βότκες-μπόμες στα μπουζούκια.

Εξηγήσου: Η σπεσιαλιτέ του καταστήματος είναι σάντουιτς με πάριζα (ΠΑΝΤΟΥ η πάριζα στα 90s), μορταδέλα, τυρί, ροκφόρ, μαγιονέζα, τυροσαλάτα (ημαρτόν, ανακατευόμαστε), ρώσικη, πατάτες, αυγό, ντομάτα , ζαμπόν, καπνιστό σαλάμι.

Πόσο κοστίζουν όλα αυτά: Το απλό σάντουιτς ένα πεντακοσάρικο, το σπέσιαλ 850.