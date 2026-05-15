ΑΤ Ομονοίας: «Ήταν συναινετικό» – Η γραμμή άμυνας των αστυνομικών για τον βιασμό της 19χρονης

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, οι τρεις αστυνομικοί που κατηγορούνται για την υπόθεση του 2022 στο ΑΤ Ομονοίας παραδέχθηκαν τη σεξουαλική πράξη, αλλά αρνήθηκαν το έγκλημα του βιασμού.

Υποστήριξαν ότι η 19χρονη τους προσέγγισε οικειοθελώς και ζήτησε να βρεθούν στα αποδυτήρια, ενώ χαρακτήρισαν το συμβάν «απαράδεκτο» μόνο ως προς τον χώρο και την ώρα της υπηρεσίας, όχι ως προς την ουσία της πράξης.

Ισχυρίστηκαν πως η γνωριμία ξεκίνησε από το Θησείο και συνεχίστηκε με ανταλλαγή μηνυμάτων στα social media πριν η κοπέλα εμφανιστεί στο τμήμα.

Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία περιλαμβάνει καταγγελίες για ομαδικό βιασμό και παράνομη βιντεοσκόπηση από υπηρεσιακή κάμερα, με τους δύο αστυνομικούς να φέρονται ως αυτουργοί και τον τρίτο ως συνεργό.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, σε ερώτηση της προέδρου γιατί δεν σταμάτησε την κατάσταση, δεδομένου ότι βρισκόταν σε υπηρεσία και διατηρούσε σχέση, απάντησε ότι αιφνιδιάστηκε και παρασύρθηκε από τη συμπεριφορά της 19χρονης.

Πρόεδρος: Και δεν σκεφτήκατε ούτε στιγμή ότι βρίσκεστε μέσα σε αστυνομικό τμήμα;

Κατηγορούμενος: Ήταν λάθος, το έχω παραδεχθεί από την πρώτη στιγμή. Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, δεν θα το έκανα.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος κινήθηκε στην ίδια γραμμή, επιμένοντας ότι δεν υπήρξε καμία άρνηση από την πλευρά της 19χρονης. Όπως είπε, η κοπέλα δεν έδειξε φόβο ή αντίσταση και τίποτα δεν τον έκανε να πιστέψει ότι δεν συναινούσε σε όσα συνέβαιναν.

Πρόεδρος: Εκείνη όμως λέει ότι τη βιάσατε.

Κατηγορούμενος: Δεν την πίεσα ποτέ. Αν είχα καταλάβει ότι δεν ήθελε, δεν θα είχε συμβεί τίποτα.

Ο ίδιος κλήθηκε να απαντήσει και για το βίντεο που εντοπίστηκε από την κάμερα στο γιλέκο του και υποστήριξε ότι η καταγραφή έγινε χωρίς να το γνωρίζει.

Κατηγορούμενος: Η κάμερα μπορεί να άνοιξε κατά λάθος. Δεν είχα πρόθεση να καταγράψω οτιδήποτε.

Από την πλευρά του, ο τρίτος αστυνομικός υποστήριξε ότι δεν είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε στα αποδυτήρια και πως δεν γνώριζε τίποτα για τις κινήσεις των δύο συναδέλφων του.

Όπως ανέφερε, είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στους συγκατηγορούμενούς του και δεν περίμενε ποτέ ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους.

Πρόεδρος: Δεν σας προβλημάτισε ότι αντάλλασσαν instagram και προσωπικά στοιχεία με μια κοπέλα που μόλις είχαν γνωρίσει;

Κατηγορούμενος: Συμφωνώ ότι ήταν λάθος. Αν είχα καταλάβει τι συνέβαινε, θα τους είχα συλλάβει και τους τρεις.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου έθεσε επανειλημμένα το ζήτημα κατάχρησης εξουσίας μέσα σε έναν χώρο όπου οι αστυνομικοί είχαν τον πλήρη έλεγχο, με τον κατηγορούμενο να απαντά ότι ο ίδιος εξακολουθεί να έχει πολλά ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ.

