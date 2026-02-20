ΟΠΕΚΑ: Πώς έπαιρναν το «πράσινο φως» οι δήθεν δικαιούχοι - Ο «εκπρόσωπος» με τις ψεύτικες αιτήσεις και τα δώρα

Τα άτομα στα οποία εγκρίθηκαν ποσά ύψους 1,8 εκατ. ευρώ από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν κατέθεταν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επιβεβαίωσε το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Οι δήθεν δικαιούχοι επιδομάτων έπαιρναν, το πράσινο φως για την καταβολή τους δια εκπροσώπων, οι οποίοι προσκόμισαν στον Οργανισμό χειρόγραφες αιτήσεις χωρίς καν εξουσιοδοτήσεις.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, άτομο εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος ευαίσθητης πληθυσμιακής ομάδας δικαιούχων επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Πήγαινε τακτικά στα γραφεία του Οργανισμού.

«Η προσέλευση του παραπάνω προσώπου λάμβανε χώρα τουλάχιστον δύο φορές το μήνα για χρονικό διάστημα πέραν των πέντε ετών, προσκομίζοντας χειρόγραφες αιτήσεις ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά, τις περισσότερες φορές χωρίς εξουσιοδοτήσεις. Συχνά δε έφερνε λουλούδια, γλυκά ή χαλιά», εξηγεί το Πόρισμα Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για το πώς το εν λόγω άτομο είχε στα χέρια του ψεύτικα ψχαρτιά και δώρα.

Ως νομικός υπάλληλος του υπουργείου Εξωτερικών συστηνόταν άλλο άτομο ομογενής, ο οποίος φέρεται ότι επισκεπτόταν το γραφείο εμπλεκόμενης υπαλλήλου.

Διαβάστε επίσης: Οι ντιρεκτίβες της Δόμνας, το πάθημα του Ανδρουλάκη και η μεγάλη κινητοποίηση για Μαρινάκη στο Ψυχικό

Οι δεκάδες φάκελοι που χειρίστηκαν οι εμπλεκόμενοι μπαίνουν και πάλι στο μικροσκόπιο των ελέγχων, ώστε να γίνουν οι καταλογισμοί και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επιστροφής ποσών.

Προκειμένου, μάλιστα, οι αρμόδιοι υπάλληλοι στα κεντρικά του ΟΠΕΚΑ να διευκολυνθούν και να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς, προωθήθηκαν προς διεκπεραίωση σε Περιφερειακές Διευθύνσεις περίπου χίλιες, νέες αιτήσεις δικαιούχων που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα.

Η υπόθεση παίρνει τη δικαστική οδό, ενώ μέσω των δηλώσεων πόθεν έσχες αναμένεται να δοθούν απαντήσεις στο αν οι εμπλεκόμενοι αποκόμισαν οικονομικά οφέλη.

