ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωπος με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος ο λογιστής - Συνεχίζονται οι απολογίες

Μετά τους 11 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν εχθές (25/10), ακόμη έξι κατηγορούμενοι, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τις απολογίες των επιπλέον 12 κατηγορουμένων που αναμένεται να ολοκληρωθούν αργά απόψε, η σκυτάλη θα περάσει στον «αρχηγό», στον πατέρα του και στα υπόλοιπα βασικά μέλη του κυκλώματος.

Τα ευρήματα στο σπίτι του λογιστή που συνελήφθη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ οδήγησαν στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Πλέον, βρίσκεται αντιμέτωπος με τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, κατηγορίες που δεν είχαν απαγγελθεί σε βάρος του έως τώρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην ποινική αναβάθμιση του ρόλου του συλληφθέντα οδήγησαν τα ευρήματα των Αρχών μετά από κατ΄ οίκον έρευνα, όπου βρέθηκαν επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίας, τσάντες γνωστών οίκων μόδας κ.α.

Γιατί οι αρχές εστιάζουν στον λογιστή

O λογιστής ήταν ο άνθρωπος κλειδί σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Οι επαγγελματικές του γνώσεις αποδείχθηκαν προσοδοφόρες για τον ίδιο και μέλη του κυκλώματος καθώς ενορχήστρωνε την παράκαμψη του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και ο ίδιος, άλλωστε αν και λογιστής λάμβανε επιδοτήσεις σχεδόν 17.000 ευρώ για αγροτικές δραστηριότητες.

Χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τίτλους ιδιοκτησίας,αλλά παρουσιάζονταν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων. Μέλη του κυκλώματος ενοικίαζαν γη από τους εκμισθωτές – φαντάσματα και λάμβαναν επιδοτήσεις.

Σε πολλές περιπτώσεις δε, τα αγροτεμάχια ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο και χαρακτηρίζονται ως δασική έκταση, σύμφωνα με το κτηματολόγιο.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ακόμη 12 άτομα απολογούνται

Σήμερα απολογούνται δώδεκα ακόμη άτομα, τα οποία κατηγορούνται –μεταξύ άλλων– για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ενώ την Κυριακή (26/10) αναμένονται να απολογηθούν τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, ο πατέρας του, η σύζυγός του, αλλά και ο 36χρονος υπάλληλος από το Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων από την Κρήτη.