ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβολή στη δίκη «μαμούθ» με τους 105 κατηγορούμενους στο Ηράκλειο

Στις 2 Μαρτίου, μετά από αιτήματα δικηγόρων, θα πραγματοποιηθεί μία από τις μεγαλύτερες δίκες, που έχουν γίνει ποτέ στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου Κρήτης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο εδώλιο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να καθίσουν 105 άτομα που, σύμφωνα με την ογκώδη δικογραφία, εμπλέκονται σε απάτες ή απόπειρες απάτης σε βάρος του Οργανισμού.

Κατηγορούμενοι είναι άτομα που φέρονται είτε να δήλωσαν ψευδείς εκτάσεις είτε να προσκόμισαν ψευδή έγγραφα και να αποκόμισαν επιδοτήσεις από 10.000 ως 15.000 ευρώ κατ’ έτος, το διάστημα από το 2019 ως το 2023.

Οι 105 αυτές περιπτώσεις, όπως αναφέρουν δικονομικές πηγές, προέκυψαν από παλαιότερη έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.