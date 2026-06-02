ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι φερόμενοι αρχηγοί της οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα

Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι επτά κατηγορούμενοι, από τους 17 συνολικά, που εμπλέκονται στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα.
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τρεις φερόμενοι ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα, ενδεχομένως και το βράδυ.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης των αποφάσεων, οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στο γραφείο του εισαγγελέα και έπειτα ο ανακριτής και ο εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με πέντε κακουργήματα.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι 10 πρώτοι κατηγορούμενοι
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τη Δευτέρα (1/6) μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους κατά περίπτωση όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης.
- Σε επιφυλακή ΕΛ.ΑΣ και ελληνικό FBI για τους 5.000 Hells Angels που καταφθάνουν στην Ηγουμενίτσα
- Μία απόδειξη σούπερμαρκετ από το 2000: Αστείες τιμές για γάλα, μακαρόνια και σκυλοτροφή
- Έλενα Τσαγκρινού: Παραδέχτηκε πως είναι σε σχέση με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα - «Το "Καίγομαι" τα λέει όλα»
- Η χώρα της Ευρώπης που βίωσε την πιο ζεστή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.