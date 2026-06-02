ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι φερόμενοι αρχηγοί της οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα

Απολογούνται οι φερόμενοι αρχηγοί της οργάνωσης που αποσπούσε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα.

Συλλήψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι επτά κατηγορούμενοι, από τους 17 συνολικά, που εμπλέκονται στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τρεις φερόμενοι ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα, ενδεχομένως και το βράδυ.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης των αποφάσεων, οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στο γραφείο του εισαγγελέα και έπειτα ο ανακριτής και ο εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με πέντε κακουργήματα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι 10 πρώτοι κατηγορούμενοι

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τη Δευτέρα (1/6) μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους κατά περίπτωση όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης.

