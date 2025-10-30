ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος της οικονομικής αστυνομίας στα γραφεία για τα αρχεία του 2025

Στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μεταβεί η οικονομική αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Open, για την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλίξη. θα κατάσχουν το αρχείο των αιτήσεων για το 2025.

Η κίνηση έγινε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που κάνει η Οικονομική Αστυνομία.

ΟΠΕΚΕΠΕ: 13 προφυλακίσεις για το σκάνδαλο

Υπενθυμίζεται ότι, η απολογητική διαδικασία για τους 37 και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, έκλεισε με δεκατρείς κατηγορούμενους να έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, μια γυναίκα, πρώην σύζυγος του αρχηγού, να τίθεται σε κατ' οίκον περιορισμό με βραχιολάκι και ελεύθερους με όρους τους υπόλοιπους 23 κατηγορούμενους.

Για την υπόθεση που αποτελεί σκέλος της μεγάλης έρευνας που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα που αφορούν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ανάμεσα σε αυτούς που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους σήμερα, ήταν και ο λογιστής που φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης λόγω της απολογίας του.