Μενού

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενώπιον εξεταστικής επιτροπής αύριο ο «Φραπές» - Τι θα υποστηρίξει

Τι θα ισχυριστεί αύριο Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου ο Γιώργος Ξυλούρης καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Reader symbol
Newsroom
Συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Κρίσιμη κρίνεται η επόμενη φάση της εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αύριο, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου αναμένεται να καταθέσει ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές».

Σύμφωνα με πληροφορίες του κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Alpha, ο κ. Ξυλούρης έχει δηλώσει την επιθυμία του να εμφανιστεί ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και να καταθέσει, ωστόσο διατηρεί επιφυλάξεις καθώς, όπως ισχυρίζονται άνθρωποι από το περιβάλλον του, πιστεύει ότι έχει στοχοποιηθεί και μάλιστα άδικα.

Οι ίδιες πληροφορίες αποκαλύπτουν πως ενώ έχει σκοπό να τοποθετηθεί για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από το σκάνδαλο, πιστεύει ότι θα ερωτηθεί για τις επισυνδέσεις στο σκάνδαλο.

Όπως αναφέρει ο Alpha, είναι πιθανό να καταθέσει έγγραφα απαντώντας σε όσα του καταλογίζονται, ή ακόμη να επικαλεστεί το δικαίωμα σιωπής ως ύποπτος κατηγορίας που υπάρχει λόγω της έρευνας που διεξάγεται για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ