Κρίσιμη κρίνεται η επόμενη φάση της εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αύριο, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου αναμένεται να καταθέσει ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές».

Σύμφωνα με πληροφορίες του κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Alpha, ο κ. Ξυλούρης έχει δηλώσει την επιθυμία του να εμφανιστεί ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και να καταθέσει, ωστόσο διατηρεί επιφυλάξεις καθώς, όπως ισχυρίζονται άνθρωποι από το περιβάλλον του, πιστεύει ότι έχει στοχοποιηθεί και μάλιστα άδικα.

Οι ίδιες πληροφορίες αποκαλύπτουν πως ενώ έχει σκοπό να τοποθετηθεί για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από το σκάνδαλο, πιστεύει ότι θα ερωτηθεί για τις επισυνδέσεις στο σκάνδαλο.

Όπως αναφέρει ο Alpha, είναι πιθανό να καταθέσει έγγραφα απαντώντας σε όσα του καταλογίζονται, ή ακόμη να επικαλεστεί το δικαίωμα σιωπής ως ύποπτος κατηγορίας που υπάρχει λόγω της έρευνας που διεξάγεται για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.