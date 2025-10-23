ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιδοτήσεις με σερβιτόρους, DJ και ανύπαρκτα χωράφια - Όργιο παρανομίας στα ΚΥΔ

Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/10), γύρω στις 3:00, στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης οι καταθέσεις των 34 από τους 37 συλληφθέντες, που κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης η οποία φέρεται να λυμαίνονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εικονικών δηλώσεων και ψευδών βεβαιώσεων.

Ήδη έχει ξεκινήσει η μεταγωγή τους στην Αθήνα, όπου θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαίας εισαγγελέως.

Παράλληλα ζαλίζει η περιουσία του αποκαλούμενου «Φραπέ», του αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης.

Ο «Φραπές» και τα 2,5 εκατ. ευρώ

Την ίδια ώρα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος εντόπισε αδικαιολόγητη περιουσία ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και οκτώ πολυτελή οχήματα – μεταξύ αυτών και μια Jaguar – στην κατοχή γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, γνωστού με το προσωνύμιο «Φραπές».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ίδιος δήλωνε ψευδώς εκτάσεις σε διάφορες περιοχές προκειμένου να εισπράττει επιδοτήσεις, τις οποίες αργότερα «ακύρωνε» δηλώνοντας ότι οι περιοχές είχαν συμπεριληφθεί εκ παραδρομής. Τα χρήματα, που δεν δήλωνε στο «πόθεν έσχες», προέρχονταν από παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Ο φάκελος έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ ο ίδιος αρνείται κάθε παρανομία.

Πάρτι εκατομμυρίων με ψεύτικες δηλώσεις

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε 170 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) αποκάλυψαν ένα εκτεταμένο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων, όπως έκανε γνωστό στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 37 συλλήψεις – ανάμεσά τους σερβιτόροι, μάγειρες, ηλεκτρολόγοι και DJ – οι οποίοι εμφανίζονταν ως «αγρότες» για να εισπράττουν επιδοτήσεις για ανύπαρκτα χωράφια και ζώα. Δύο υπάλληλοι ΚΥΔ, ένας στο Ηράκλειο και ένας στα Γιαννιτσά, θεωρούνται οι εγκέφαλοι του κυκλώματος.

Η προκαταρκτική έρευνα αποκάλυψε 324 άτομα που εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις, προκαλώντας ζημία άνω των 19,6 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της Ε.Ε.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 125 κατηγορούμενοι για απάτες που φέρονται να τελέστηκαν την περίοδο 2018–2024, ενώ οι 42 εξ αυτών θεωρούνται μέλη της οργάνωσης.

Οι εγκέφαλοι και η μεθοδολογία

Οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί – ένας 38χρονος πρώην υπάλληλος ΚΥΔ στα Γιαννιτσά και ένας 36χρονος γεωπόνος στο Ηράκλειο – εντόπιζαν αγροτεμάχια και βοσκοτόπια που δεν είχαν δηλωθεί και τα καταχωρούσαν ψευδώς σε συνεργάτες τους, προκειμένου να εισπράττουν τις επιδοτήσεις. Παράλληλα, «φούσκωναν» τεχνητά τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα ποσά που ελάμβαναν.

Μέσω εικονικών τιμολογίων και διακίνησης χρημάτων από πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς, προσπαθούσαν να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των κεφαλαίων, τα οποία συχνά επένδυαν σε πολυτελή αγαθά και ταξίδια για να προσδώσουν νομιμοφάνεια.

Τα «αμαρτωλά» ΚΥΔ

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ, περισσότερα από τα μισά Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων παρουσίασαν φορολογικές παραβάσεις. Ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Συνεταιρισμών Ελλάδος ανέφερε πως είχε ενημερώσει εγκαίρως την πολιτεία για τις παρατυπίες στον Οργανισμό.

Στη Θεσσαλονίκη οι 34 συλληφθέντες

Από τους 37 συλληφθέντες, οι 34 κρατούνται στη Θεσσαλονίκη – 21 από τη Θεσσαλονίκη, 11 από την Πέλλα και 2 από τα Ιωάννινα. Οι περισσότεροι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην Αθήνα για να απολογηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι συνήγοροί τους δηλώνουν ότι οι εντολείς τους δεν έχουν καμία εμπλοκή και αρνούνται τις κατηγορίες.

Η συνολική ζημία για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος φέρνουν συνεχώς στο φως νέες περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού.