ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα ο «Φραπές» - Η τρύπα 2,5 εκατ. ευρώ και η Jaguar

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, χτενίζοντας την «παρέα» του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει στα χέρια της σημαντικά ευρήματα για την οικονομική δραστηριότητα του Γιώργου Ξυλούρη, του επονομαζόμενου «Φραπέ», ο οποίος ελέγχεται και από την ΕΕ για τις παράνομες επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko, η έρευνα της Μονάδας στα αμαρτωλά «πόθεν έσχες» αποκάλυψε αδικαιολόγητη περιουσία του «Φραπέ» που υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ, μόνο την περίοδο 2021–2023.

Συγκεκριμένα, ο ελεγχόμενος παραγωγός από την Κρήτη δεν είχε υποβάλει δήλωση πόθεν έσχες, ενώ η προέλευση ποσού περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ δεν έχει πραγματικό αντίκρισμα στην επαγγελματική του δραστηριότητα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πιο ακριβός «Φραπές»

Πέρα από τα χρηματικά ποσά, η έρευνα αποκάλυψε και «Κυκλώπεια» περιουσιακά στοιχεία, αφού ο κ. Ξυλούρης φέρεται να κατέχει οκτώ οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία πολυτελή Jaguar.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Αρχή διαβίβασε ήδη τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ θα σταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες επιβολής προστίμων και καταλογισμών.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί και αδικήματα σχετιζόμενα με ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως επισημαίνουν δικαστικές πηγές, θα σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Αίσθηση προκαλεί επίσης η αποκάλυψη ότι ο «Φραπές» είχε δηλώσει, τουλάχιστον μία φορά, αγροτικές εκτάσεις στη Χίο προκειμένου να εισπράξει επιδοτήσεις, τις οποίες στη συνέχεια απέδωσε σε «εκ παραδρομής» αναγραφή.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία, ουδέποτε επέστρεψε τα ποσά που έλαβε, ούτε υπήρξε ενέργεια για την αναζήτησή τους.