ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση-σκούπα για απάτη 2,5 εκατ. ευρώ – 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (3/6) ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής αλλά και υπάλληλος ΚΥΔ, ενώ συνολικά στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 39 άτομα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν εντοπιστεί και σοβαρές φορολογικές παραβάσεις που ερευνώνται περαιτέρω.