ΟΠΕΚΕΠΕ - Γρηγόρης Βάρρας: «Έχω υποστεί δολοφονία χαρακτήρα - Δεν κάναμε καμία συζήτηση με τον πρωθυπουργό»

Την πεποίθησή του ότι έχει διαπραχθεί απάτη από παραγωγούς, εξέφρασε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας κατά τη δεύτερη μέρα κατάθεσης του στη δίκη των πρώην στελεχών του Οργανισμού Δημήτρη Μελά και Αθανασίας Ρέππα για υπεξαγωγή εγγράφων.

Ο μάρτυρας, καθηγητής Πανεπιστημίου και σύμβουλος του πρωθυπουργού από την παραίτηση του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έως και σήμερα, δέχθηκε βροχή ερωτήσεων για τεχνικά και άλλα ζήτημα της λειτουργίας των πληρωμών την περίοδο που ήταν επικεφαλής του οργανισμού σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αλλά και για την σχέση του με τον πρωθυπουργό τον οποίο, όπως κατέθεσε, δεν είχε ενημερώσει για τα τεκταινόμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τόσο η πρόεδρος όσο και ο Εισαγγελέας της Έδρας έκαναν πολλές ερωτήσεις στον μάρτυρα, ο οποίος δήλωσε στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι αφού παραιτήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πήγε ως σύμβουλος στο Μαξίμου, δεν συζήτησε με τον πρωθυπουργό για τον Οργανισμό. Ο μάρτυρας είπε ότι με τον κ. Μητσοτάκη τον συνδέει μακροχρόνια φιλία από το 2000 «πριν ασχοληθεί με την πολιτική».

Διαβάστε ακόμα: ΟΠΕΚΕΠΕ: «Παράνομη» έκρινε την καθαίρεση Τυχεροπούλου το δικαστήριο - Επιστρέφει στη θέση της

Πρόεδρος: Μας είπατε πως όταν πήγατε στον πρωθυπουργό, δεν συζητήσατε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν συζητήσατε;

Μάρτυρας: Δεν κάναμε καμία συζήτηση, ίσως για την προστασία μου. Δεν ήθελε να με φέρει σε δύσκολη θέση.

Στο θέμα επανήλθε και ο Εισαγγελέας:

Είπατε ότι είστε φίλοι με τον πρωθυπουργό. Γίνεται να έχω φίλο κάποιον, να με παίρνει στο γραφείο του μετά την παραίτηση μου και να μην κάνουμε καμία συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Μάρτυρας: Εύλογη η απορία σας. Υπήρχε άλλος τρόπος διαχείρισης. Όταν πήγα σύμβουλος του, υπήρχαν κρίσιμα θέματα που έπρεπε να διαχειριστεί, ήταν η Covid τότε, οι ροές από τον Έβρο... Στον λόγο μου, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πάω να γκρινιάξω. Δεν ήρθα εδώ να πω ούτε δικαιολογίες ούτε ψέματα.

Εισαγγελέας: Από το 2020 έως και σήμερα 2026, δεν έτυχε να συζητήσετε τίποτα για το κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Μάρτυρας: Όχι. Ορίστηκε υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό ο κ. Βορίδης. Εγώ τι να πάω να πω;

Εισαγγελέας: Άρα είστε φίλοι ή γνωστοί ;

Μάρτυρας: Εγώ θεωρώ τον πρωθυπουργό φίλο μου.

Ο κ. Βάρρας απαντώντας σε ερώτηση του Εισαγγελέα είπε ότι ακόμη και αν είχε αντίθετη γνώμη ως προς την αποστολή των προβληματικών ΑΦΜ στη Δικαιοσύνη, εκείνος θα τα έστελνε γιατί τα στοιχεία «ήταν ικανά».

Ως προς τον τρόπο που χειρίστηκε τα επίμαχα αποτελέσματα των ελέγχων είπε: «Εγώ δεν κυνήγησα κανέναν, είμαι φιλήσυχος άνθρωπος… Έχω υποστεί δολοφονία χαρακτήρα» επειδή έστειλε στη δικαιοσύνη τους φακέλους που διαπίστωσε παρανομίες.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα παραγωγοί διέπραξαν απάτη, δίνοντας ψεύτικα στοιχεία εκμεταλλευόμενοι το «τρικ» της τεχνικής λύσης.

Ο κ. Βάρρας, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, εκτίμησε πως ο τρόπος λειτουργίας του Φορέα Συντονισμού των ΚΥΔ αλλά και οι ελλιπείς έλεγχοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ διευκόλυναν όσους ήθελαν να διαπράξουν απάτη.

Είπε επίσης, προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο, ότι μετά την παραίτησή του έγινε κατανομή εκτάσεων σε 14 ΑΦΜ εκ των οποίων τα τέσσερα είχαν ήδη αποσταλεί στην Δικαιοσύνη ως ύποπτα απάτης. «Αυτά τώρα έχουν ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό».

Ο μάρτυρας με την έναρξη της κατάθεσης του, είπε ότι το Σάββατο ενημερώθηκε πως εναντίον του υπέβαλε μήνυση για ψευδή κατάθεση η εταιρεία Neuropublic, τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε, θεωρεί ως έμμεση απειλή την κίνηση αυτή, καθώς «είναι ένα οικονομικό μέγεθος η εταιρία και εγώ είμαι ανίσχυρος απέναντι της. Δεν μπορώ να ανταπεξέλθω οικονομικά απέναντι της. Σας είπα στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι εγώ απειλές δεν δέχθηκα, όμως μετά την μήνυση, θυμήθηκα αυτό το κλίμα φόβου και απειλών που υπήρχε σε υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ».