ΟΠΕΚΕΠΕ: Με κουκούλες και μπουφάν στο πρόσωπο βγήκαν απ' την ΓΑΔΑ οι συλληφθέντες

Στο κτήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μεταφέρθηκαν το πρωί της Πέμπτης (23/10) τα 36 άτομα, που συνελήφθησαν χθες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, για είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η άφιξή τους έγινε με κινηματογραφικό τρόπο καθώς ένα κονβόι 25 αυτοκινήτων, μετέφερε στην Αθήνα τους συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρώτη στάση ήταν η ΓΑΔΑ, ενώ μετέπειτα θα γίνει η μεταγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα, που βρίσκεται επί της Λουκάρεως.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η στιγμή που φτάνουν οι συλληφθέντες

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν μέσα στην ημέρα στην ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Αθήνα.

Η στιγμή της εξόδου από τη ΓΑΔΑ με κουκούλες

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε ένα μεγάλο κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκομίζοντας παράνομες επιδοτήσεις ύψους τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων ευρώ, με τη ζημιά να μπορεί να ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ από το 2018 μέχρι σήμερα. Συνελήφθησαν 36 άτομα, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ημαθία, Ηράκλειο, Αττική, Ιωάννινα και Σαντορίνη.

Το κύκλωμα λειτουργούσε με συγκεκριμένη ιεραρχία και ρόλους. Τα μέλη εντόπιζαν αγροτεμάχια και βοσκοτόπια που δεν είχαν δηλωθεί, τα κατέγραφαν σε πλαστές δηλώσεις με κωδικούς τρίτων προσώπων και υπέβαλλαν ψευδείς αιτήσεις ενίσχυσης (ΕΑΕ), αξιοποιώντας κενά στη διαδικασία. Χρησιμοποιούσαν επίσης ψευδείς βεβαιώσεις από τις Περιφέρειες, με «λευκές σελίδες» που το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρούσε νόμιμες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Δήλωναν επίσης ψευδή στοιχεία για το ζωικό κεφάλαιο ώστε να λάβουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις. Η δράση υποστηριζόταν από λογιστές και υπαλλήλους ΚΥΔ, που αναλάμβαναν τη σύνταξη και υποβολή των ψευδών αιτήσεων.

Το κύκλωμα χρησιμοποίησε πολύπλοκα συστήματα νομιμοποίησης παράνομων χρημάτων, μέσω τραπεζικών λογαριασμών τρίτων, εικονικών τιμολογίων και στοιχηματικών λογαριασμών, αγοράζοντας πολυτελή αγαθά για να «ξεπλύνουν» τα χρήματα.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 14 αυτοκίνητα, μηχανήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και 34.720 ευρώ μετρητά. Δεσμεύτηκαν επίσης 29 τραπεζικοί λογαριασμοί με συνολικό ποσό 120.000 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Ευρωπαίο Εντεταλμένο Εισαγγελέα, κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.